Ansage von Sammer: „Sollen alle ihren Mund halten“

Dabei sprechen auch die Zahlen derzeit für Arsenal. In der Premier League liegen die Londoner neun Punkte vor Manchester City auf Rang eins, die Mannschaft von Pep Guardiola hat allerdings noch ein Spiel weniger. Im FA Cup steht Arsenal im Viertelfinale und in der Champions League gab‘s am Ende ein 2:0-Sieg gegen Leverkusen im Rückspiel und den Einzug ins Viertelfinale. Kommenden Sonntag geht‘s für die „Gunners“ um den ersten Titel, trifft man im EFL-Cup-Finale auf City (17.30 Uhr).