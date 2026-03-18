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Kritik unverständlich

Ansage von Sammer: „Sollen alle ihren Mund halten“

Champions League
18.03.2026 07:16
TV-Experte Matthias Sammer reagierte deutlich auf die Kritik an Arsenal.
TV-Experte Matthias Sammer reagierte deutlich auf die Kritik an Arsenal.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / AP / Ian Walton, APA/AFP/INA FASSBENDER)
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Von krone Sport

Arsenal führt die Premier League an und steht im Achtelfinale der Champions League – dennoch wird der Spielstil der „Gunners“ teils heftig kritisiert. Für Matthias Sammer ist das völlig unverständlich. Der Europameister von 1996 verteidigte das Team von Trainer Mikel Arteta nun mit deutlichen Worten.

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„Zu Arsenal wollte ich nur eins sagen“, begann TV-Experte Sammer bei „Amazon Prime“ und wurde sofort deutlich: „Die sollen alle ihren Mund halten. Es gibt keine B-Noten im Fußball. Es geht im Fußball um Titel. Und wer Titel holt, hat Recht.“

Der frühere Bayern-Sportvorstand legte nach. „Wenn es so kommen sollte, sollte man nicht vergessen, wie sie in der Hinrunde Fußball gespielt haben. Denen muss langweilig auf der Insel sein, um so einen Blödsinn zu erzählen.“

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Hummels sieht es pragmatisch
In den vergangenen Wochen hatten zahlreiche Experten, aber auch gegnerische Trainer Kritik am Spielstil der Londoner geäußert. Unter anderem Brighton-Coach Fabian Hürzeler bemängelte die Spielweise und die Standardvarianten der „Gunners“. Dem Team von Trainer Mikel Arteta wird dabei vorgeworfen, vor allem auf Ergebnis statt auf attraktiven Fußball zu setzen.

Mats Hummels, ebenfalls als TV-Experte im Einsatz, sah das etwas nüchterner: „Es ist nicht schön anzusehen, aber es ist pragmatisch. Oft sind sie besser als der Gegner. Ich schaue es mir auch nicht gern an. Mich hat es wenig vom Hocker gerissen. Da war ich beim ESC euphorischer, als wir von anderen Ländern mal einen Punkt bekommen haben.“

Mats Hummels
Mats Hummels(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Sammer teilt gegen Hürzeler aus
Sammer verteidigte Arsenal am Ende erneut und richtete eine Spitze gegen Hürzeler. „Fabi Hürzeler, ich schätze ihn sehr, bevor du so eine Mannschaft kritisierst, musst du drei Titel geholt haben und nicht mal mit Pauli aufgestiegen sein. Das gehört sich einfach nicht. Da muss man Respekt walten lassen.“

Dabei sprechen auch die Zahlen derzeit für Arsenal. In der Premier League liegen die Londoner neun Punkte vor Manchester City auf Rang eins, die Mannschaft von Pep Guardiola hat allerdings noch ein Spiel weniger. Im FA Cup steht Arsenal im Viertelfinale und in der Champions League gab‘s am Ende ein 2:0-Sieg gegen Leverkusen im Rückspiel und den Einzug ins Viertelfinale. Kommenden Sonntag geht‘s für die „Gunners“ um den ersten Titel, trifft man im EFL-Cup-Finale auf City (17.30 Uhr).

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