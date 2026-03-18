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„Team Vorarlberg“ geht mit viel Spaß in 28. Saison

Vorarlberg
18.03.2026 06:55
Die Fahrer des „Team Vorarlberg“ hatten beim Fotoshooting im Golfclub Rankweil jede Menge – ...
Die Fahrer des „Team Vorarlberg“ hatten beim Fotoshooting im Golfclub Rankweil jede Menge – alkoholfreien – Spaß mit dem Frastanzer „Freibier“.(Bild: Peter Weihs)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Die ersten Rennen sind bereits – erfolgreich – absolviert, am Dienstag fiel nun auch der offizielle Saisonstartschuss für Österreichs beste Continental-Equipe, das „Team Vorarlberg“. Die Radprofis von Mastermind Thomas Kofler hatten bei der Präsentation in Rankweil mindestens ebenso viel Spaß, wie auf der Straße.

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„Der Schmäh rennt wieder und unsere neuen Fahrer haben sich sehr schnell integriert. Sie passen auch menschlich und vom Humor gut zu uns“, verriet „Team Vorarlberg“-Sportdirektor Paul Renger am Rande der gestrigen Saisoneröffnung. Das wurde mit einem Fotoshooting im Golfclub Rankweil eröffnet – und Rengers Einschätzung in Sachen Humor bestätigt. Speziell die Bilder für die Frastanzer Brauerei – natürlich das alkoholfreie „Freibier“ – machten Colin Stüssi, Dominik Amman und Co. sichtlich viel Spaß.

Während die Berge in Vorarlberg noch gut verschneit sind, präsentiert sich das „Team Vorarlberg“ ...
Während die Berge in Vorarlberg noch gut verschneit sind, präsentiert sich das „Team Vorarlberg“ im Tal schon bereit für die neue Saison.(Bild: Peter Weihs)
Vor dem Golfclub Rankweil wurde die Mannschaft für die Saison 2026 präsentiert.
Vor dem Golfclub Rankweil wurde die Mannschaft für die Saison 2026 präsentiert.(Bild: Peter Weihs)

Feurstein und Ballabio glänzten
Spaß bereitete auch der sportliche Saisonstart. Etwa durch den italienischen Neuzugang Giacomo Ballabio, der zuletzt bei der Istrian Spring Trophy Zehnter in der Gesamtwertung wurde. Aber auch Ländle-Lokalmatador Kilian Feurstein, der in Kroatien auf der ersten Etappe als Vierter nur Zentimeter am Stockerl vorbeisprintete, bescherten dem Continental-Rennstall von Mastermind Thomas Kofler – der in seine 28. Saison geht – bereits die ersten Erfolgserlebnisse.

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Gleich mehrere Highlights
Denen noch mehr folgen soll. Die Basis dafür legten Kofler und sein Team bereits in den vergangenen Monaten. „Dank unserer langjährigen Partner, aber auch einiger neuen Unterstützer ist es gelungen, wieder ein gutes Budget aufzustellen“, sagte der 54-Jährige. Mit einer schlagkräftigen Truppe will man bei den Saisonhöhepunkten wie der Tour of the Alps im April, dem GP Vorarlberg am 1. Mai oder der Tour of Austria (8. bis 12. Juli) aufzeigen.

„Team Vorarlberg“-Mastermind Thomas Kofler ist glücklich, neben vielen langjährigen Partnern ...
„Team Vorarlberg“-Mastermind Thomas Kofler ist glücklich, neben vielen langjährigen Partnern auch neue Unterstützer begrüßen zu dürfen.(Bild: Peter Weihs)

Das Ziel: Zoidl vom Thron holen
Und natürlich in der Cycling League Austria, für die am Sonntag in Leonding (OÖ) der Startschuss fällt. „Letztes Jahr konnten wir die Teamwertung holen, heuer wollen wir auch den Einzelsieger stellen“, erklärt Renger. „Man hört zwar, dass Ricci Zoidl in seiner letzten Saison diesen Titel gerne verteidigen möchte, das wollen wir aber unbedingt verhindern.“ 

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