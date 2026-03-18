„Team Vorarlberg“ geht mit viel Spaß in 28. Saison

Gleich mehrere Highlights

Denen noch mehr folgen soll. Die Basis dafür legten Kofler und sein Team bereits in den vergangenen Monaten. „Dank unserer langjährigen Partner, aber auch einiger neuen Unterstützer ist es gelungen, wieder ein gutes Budget aufzustellen“, sagte der 54-Jährige. Mit einer schlagkräftigen Truppe will man bei den Saisonhöhepunkten wie der Tour of the Alps im April, dem GP Vorarlberg am 1. Mai oder der Tour of Austria (8. bis 12. Juli) aufzeigen.