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„Fühle mich wie ...“

Olympiasieger will in neuer Sportart zu Olympia!

Wintersport
18.03.2026 06:42
Benjamin Karl
Benjamin Karl(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ist es offiziell: Snowboard-Star Benjamin Karl schlägt ein neues Kapitel auf und wechselt in den Radsport. Der zweifache Olympiasieger peilt mit 40 Jahren bereits die Winterspiele 2030 an – dort will er im Cyclocross an den Start gehen.

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Wenige Tage nach seinem Sieg im Parallel-Riesentorlauf im kanadischen Quebec machte Benjamin Karl Nägel mit Köpfen. Hatte sich der Niederösterreicher am vergangenen Wochenende noch zurückhaltend gegeben, sprach er nun offen über seine Zukunft. „Ab 23. März konzentriere ich mich auf meine Karriere im Radsport. Und wenn sich der Weg ergibt, werde ich mein Glück im Cyclocross versuchen und probieren, in vier Jahren bei den Olympischen Spielen am Start zu stehen“, erklärte Karl gegenüber dem ORF.

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Olympia 2030 als großes Ziel
Für einen der erfolgreichsten österreichischen Snowboarder bedeutet das: Schluss mit dem bisherigen Karriereweg, voller Fokus auf das Fahrrad. Ganz fremd ist ihm der Radsport zwar nicht, dennoch wartet speziell im Cyclocross ein langer Lernprozess auf ihn. In der Disziplin sind nicht nur Ausdauer, sondern auch Technik und Renngespür gefragt.

Karl selbst blickt der neuen Aufgabe voller Vorfreude entgegen. „Ich fühle mich wie ein 16-Jähriger, wenn ich an die Challenge denke, und freue mich schon so auf die Herausforderung.“

(Bild: Benjamin Karl)

Noch ohne Team, aber mit Plan
Ein Team hat der 40-Jährige derzeit noch nicht. „Plan A“ sei das Profiteam TudorCycling rund um Österreicher Marco Haller, dazu gebe es aber auch eine Alternative. „Plan B ein oberösterreichisches Conti-Team“, sagte Karl, ohne den Rennstall namentlich zu nennen. „Die würden mich mit offenen Armen aufnehmen.“

Klar ist für Karl jedenfalls, worauf in den nächsten Monaten der Fokus liegen muss. „Ich brauche jetzt einmal viel Infrastruktur und Training für Rennen, ob Straße oder Cyclocross ist vorerst egal. Ich brauche einfach einen Weg für die nächsten vier Jahre. Mein Ziel ist ganz klar Cyclocross bei Olympia 2030. Vielleicht davor eines der Monumente des Radsports, eine Rundfahrt, mal schauen. Ich werde den Weg lieben.“

Abschied vom Snowboard
Auch die Frage nach seiner Snowboard-Zukunft beantwortete Karl eindeutig. „Beides geht sich nicht aus. Falls ich die Chance bekomme, werde ich sie ergreifen und in den nächsten Jahren nur auf dem Fahrrad sein.“

Damit endet für Karl eine große Karriere im Snowboard und vielleicht beginnt gerade die nächste spektakuläre Olympia-Mission.

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