Olympiasieger will in neuer Sportart zu Olympia!

Wenige Tage nach seinem Sieg im Parallel-Riesentorlauf im kanadischen Quebec machte Benjamin Karl Nägel mit Köpfen. Hatte sich der Niederösterreicher am vergangenen Wochenende noch zurückhaltend gegeben, sprach er nun offen über seine Zukunft. „Ab 23. März konzentriere ich mich auf meine Karriere im Radsport. Und wenn sich der Weg ergibt, werde ich mein Glück im Cyclocross versuchen und probieren, in vier Jahren bei den Olympischen Spielen am Start zu stehen“, erklärte Karl gegenüber dem ORF.