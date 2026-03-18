Triumph des Lichts über die Dunkelheit

Wie schwer wird es den Iranern wohl fallen, diesen in der Dunkelheit des Kriegs zu erkennen. In einem Himmel, der keine Freude mehr in sich trägt, wie Leila, eine Künstlerin aus Teheran, im „Spiegel“ meinte. Früher habe sie ihn geliebt, heute macht er ihr Angst. „Wenn ich nach oben schaue, denke ich: Was, wenn etwas auf mich fällt? Ich hasse den Himmel.“ Aus ihm regnete es schwarze Tropfen, als Israel ein Öllager bombardierte. Der Ruß und der Staub zerstörter Häuser verhöhnten den festlichen Frühjahrsputz. „Angst und Verwirrung sind überall. Wir wissen nicht, wie das enden wird.“