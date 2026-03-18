Mit Spielgeld der Tochter Antidepressiva bezahlt

Der Richter verurteilt die zweifache Mutter schließlich zu sechs Monaten auf Bewährung: „Sie haben die geringste Strafe bekommen, die möglich war. Jetzt sollten Sie sich wohlverhalten!“ – „Ja, ja, sicher! Ich nehm das auch gleich an. Es war ein Blödsinn und es tut mir wirklich leid. Ich hab das ganze Spielgeld weggeschmissen.“ Die Staatsanwältin ist mit der Verurteilung einverstanden. Das Urteil ist somit rechtskräftig.