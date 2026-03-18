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Ex-Kapitän Schwab:

„Das lässt bei Rapid schnell die Wogen hochgehen“

Bundesliga
18.03.2026 06:34
Nach dem Sieg in Salzburg hat Rapid (re. Dahl) zwei Heimspiele vor sich
Nach dem Sieg in Salzburg hat Rapid (re. Dahl) zwei Heimspiele vor sich(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Mit Rapids 1:0-Sieg in Salzburg ging am Sonntag auch die Rekordzeit von Stefan Schwab zu Ende – was den 35-Jährigen aufatmen ließ. Dass nun gleich wieder das Meister-Thema die Runde macht, hat den grün-weißen Ex-Kapitän überrascht.  Mit der „Krone“ sprach er außerdem über den Block West und Didi Kühbauer.

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Mit Rapids 1:0-Coup in Salzburg endete am Sonntag zugleich eine „Regentschaft“ in der grün-weißen Geschichte: Jene von Stefan Schwab als letzten Siegtorschützen in der Bullen-Arena, zu dem er am 1. August 2015 avanciert war.

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