„Das lässt bei Rapid schnell die Wogen hochgehen“

Mit Rapids 1:0-Sieg in Salzburg ging am Sonntag auch die Rekordzeit von Stefan Schwab zu Ende – was den 35-Jährigen aufatmen ließ. Dass nun gleich wieder das Meister-Thema die Runde macht, hat den grün-weißen Ex-Kapitän überrascht. Mit der „Krone“ sprach er außerdem über den Block West und Didi Kühbauer.