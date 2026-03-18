Gequälte Freundin fehlte, aber Syrer muss in Haft

Unbedingte Haftstrafe für versuchten Widerstand

Ein Urteil gab es trotzdem. Denn der Angeklagte wehrte sich bei der Verbringung in die U-Haft so heftig, dass es fünf Justizbeamte brauchte, um ihn in seine Zelle bugsieren zu können. Für diesen versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt wurden zwei Jahre unbedingte Haft verhängt! „Sie haben Vorstrafen, dass es nur so kracht“, begründete sie das vergleichsweise harte Urteil – noch nicht rechtskräftig.