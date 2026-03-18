Nach Crash: „Bitte schickt keine Todesdrohungen!“

Klare Botschaft an die Fans

Trotzdem schlug der Vorfall im Netz hohe Wellen. Einige Fans von Colapinto reagierten mit heftigen Angriffen auf Ocon. Das Management des Argentiniers griff deshalb rasch ein. „Bitte schickt keine Hass-Botschaften oder Todesdrohungen an Esteban, seine Familie oder an den Haas-Rennstall“, hieß es in einer Mitteilung. „Solche Posts machen den Crash nicht ungeschehen und rücken die Fangemeinde von Franco in ein schlechtes Licht.“