Nach Gewalt-Notruf: Waffen-Arsenal in NÖ entdeckt

Kurz nach 19.15 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Im Zuge des Einschreitens gegen einen 82-jährigen Mann entdeckten die Beamten eine größere Menge an Schusswaffen. Laut einem Bericht des „Kurier“ soll der Pensionist sogar knapp 100 Waffen in seinem Haus gelagert haben.