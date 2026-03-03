Nach Gewalt-Notruf: Waffen-Arsenal in NÖ entdeckt

Ein Notruf wegen häuslicher Gewalt endete mit einem spektakulären Waffen-Fund: In Strasshof an der Nordbahn im Bezirk Gänserndorf stießen Polizisten Montagabend auf ein riesiges Arsenal in einem Wohnhaus.
Kurz nach 19.15 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Im Zuge des Einschreitens gegen einen 82-jährigen Mann entdeckten die Beamten eine größere Menge an Schusswaffen. Laut einem Bericht des „Kurier“ soll der Pensionist sogar knapp 100 Waffen in seinem Haus gelagert haben.
Dokumente werden geprüft
Die Polizei bestätigte, dass zahlreiche Stücke sichergestellt wurden. „Die Erhebungen laufen noch“, erklärte Sprecherin Manuela Weinkirn am Dienstag. Derzeit werden sämtliche waffenrechtlichen Dokumente überprüft.
Gegen den 82-Jährigen wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot verhängt, zusätzlich erhielt er ein vorläufiges Waffenverbot. Er wird angezeigt. Seine Ehefrau dürfte nach ersten Informationen unverletzt geblieben sein.
