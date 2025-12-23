Der BMW i8 von Alpina wäre ein Traum gewesen!

Äußerlich griffen sie in Buchloe sichtbar ein. 20-Zoll-Schmiederäder im Alpina-Classic-Design, mit Pirelli-P-Zero-Breitreifen statt Serien-Asphaltschneidern. Einen neuen Frontsplitter mit sogenannten „Dive Planes“ haben sie entwickelt und drangeschraubt, also Winglets an den nun durchströmten Seiten der Frontschürze. Am Heck trugen sie mit einem zusätzlichen Carbon-Flügel und einer neuen Schürze mit Diffusor etwas dicker auf. Dazu kam eine neue Abgasanlage mit zwei Doppelendrohren. Damit war das Saubermann-Image des Original-i8 natürlich dahin. Von wegen „BMW i – born electric“! Ob das der Grund war, dass die bis dahin vorhandene Unterstützung plötzlich abbrach? Wer weiß …