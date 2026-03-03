Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Innsbruck

Wutbürgerin droht BH nach Moped-Strafe für Tochter

Tirol
03.03.2026 19:00
Ein Schreiben an die BH Imst führte nun zum Prozess (Symbolfoto).
Ein Schreiben an die BH Imst führte nun zum Prozess (Symbolfoto).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Markus Stegmayr
Porträt von Samuel Thurner
Von Markus Stegmayr und Samuel Thurner

Eine 58-jährige Tirolerin musste sich vor Gericht in Innsbruck wegen eines skurrilen Schreibens an eine Bezirkshauptmannschaft verantworten, in dem sie ein Pfandrecht von 700.000 Euro forderte. Nach anfänglichem Widerstand und bizarrem Verhalten vor Gericht kam die Frau schlussendlich mit einem blauen Auge davon.

0 Kommentare

Eigentlich hätte die Angeklagte am Innsbrucker Landesgericht vor Richter Norbert Hofer Platz nehmen sollen – doch sie weigerte sich. „Ich werde das Schiff nicht betreten“, kündigte die 58-Jährige zu Beginn des Prozesses an und blieb während der Verhandlung demonstrativ bei der Tür stehen. Auch bei Fragen zu ihrer Person schwieg sie eisern. „Ich möchte nicht mit dem im Personenstandsregister eingetragenen Vornamen angesprochen werden“, erklärte sie dem Richter. Dieser ging auf ihren Wunsch nicht ein.

BH-Sachbearbeiterin mit Pfandrecht gedroht
Geduldig erläuterte er ihr auf Nachfragen den Straftatbestand aus Oktober 2024, der zur Anklage geführt hatte. Nachdem ihre Tochter mit dem Moped zu schnell unterwegs gewesen war und dafür eine Strafverfügung erhalten hatte, forderte die Angeklagte in einem Schreiben eine Sachbearbeiterin der BH Imst „zu einer unwiderruflichen und absoluten Zustimmung zu einem privaten und kommerziellen Pfandrecht von 700.000 Euro“ auf.

Zitat Icon

Ich weiß mittlerweile, dass es keine gute Idee war.

Die Angeklagte vor Gericht

Mut für eine persönliche Entschuldigung fehlte
„Ich habe das Schreiben im Zorn und nach diversen Ärgernissen über das System verfasst“, rechtfertigte sich die Tirolerin. „Ich weiß mittlerweile aber, dass die Herrschaften bei der BH nichts dafür können.“ Sie habe sich bereits per E-Mail entschuldigt und eine persönliche Entschuldigung solle noch folgen. „Bisher haben mir der Mut und die Zeit dafür gefehlt“, gab sie zu Protokoll.

Lesen Sie auch:
Vor dem Innsbrucker Landesgericht wurde das blutige Duell auf der Baustelle verhandelt.
Prozess in Innsbruck
Streit auf Baustelle endete mit gebrochener Nase
03.03.2026
Wirbel nach Befragung
Wut-Bürger bespuckt Partnerin von Ortschef
28.03.2025

Am Ende kam die Frau mit einer Diversion davon. In den nächsten zwei Jahren darf sie sich nichts mehr zuschulden kommen lassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
03.03.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
439.359 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.832 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
408.444 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4117 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
US-Offiziere beschworen vor Angriff „Gottes Plan“
3121 mal kommentiert
Kriegsminister Pete Hegseth (rechts) bezeichnet sich selbst als „christlicher Krieger“.
Kolumnen
Es keimt schon ein zarter Kanzler-Bonus …
950 mal kommentiert
Stocker scheint sich am Ballhausplatz mehr und mehr einzuleben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf