Wutbürgerin droht BH nach Moped-Strafe für Tochter

Eine 58-jährige Tirolerin musste sich vor Gericht in Innsbruck wegen eines skurrilen Schreibens an eine Bezirkshauptmannschaft verantworten, in dem sie ein Pfandrecht von 700.000 Euro forderte. Nach anfänglichem Widerstand und bizarrem Verhalten vor Gericht kam die Frau schlussendlich mit einem blauen Auge davon.
Eigentlich hätte die Angeklagte am Innsbrucker Landesgericht vor Richter Norbert Hofer Platz nehmen sollen – doch sie weigerte sich. „Ich werde das Schiff nicht betreten“, kündigte die 58-Jährige zu Beginn des Prozesses an und blieb während der Verhandlung demonstrativ bei der Tür stehen. Auch bei Fragen zu ihrer Person schwieg sie eisern. „Ich möchte nicht mit dem im Personenstandsregister eingetragenen Vornamen angesprochen werden“, erklärte sie dem Richter. Dieser ging auf ihren Wunsch nicht ein.
BH-Sachbearbeiterin mit Pfandrecht gedroht
Geduldig erläuterte er ihr auf Nachfragen den Straftatbestand aus Oktober 2024, der zur Anklage geführt hatte. Nachdem ihre Tochter mit dem Moped zu schnell unterwegs gewesen war und dafür eine Strafverfügung erhalten hatte, forderte die Angeklagte in einem Schreiben eine Sachbearbeiterin der BH Imst „zu einer unwiderruflichen und absoluten Zustimmung zu einem privaten und kommerziellen Pfandrecht von 700.000 Euro“ auf.
Ich weiß mittlerweile, dass es keine gute Idee war.
Die Angeklagte vor Gericht
Mut für eine persönliche Entschuldigung fehlte
„Ich habe das Schreiben im Zorn und nach diversen Ärgernissen über das System verfasst“, rechtfertigte sich die Tirolerin. „Ich weiß mittlerweile aber, dass die Herrschaften bei der BH nichts dafür können.“ Sie habe sich bereits per E-Mail entschuldigt und eine persönliche Entschuldigung solle noch folgen. „Bisher haben mir der Mut und die Zeit dafür gefehlt“, gab sie zu Protokoll.
Am Ende kam die Frau mit einer Diversion davon. In den nächsten zwei Jahren darf sie sich nichts mehr zuschulden kommen lassen.
