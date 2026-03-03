Kindesmissbrauchs-Bilder: Prügel bei Dating-Falle

Prügel-Opfer wollte keine Anzeige machen

Das Treffen sollte idyllisch an einem Teich stattfinden. Doch kaum hatte er den Bahnhof vergangenen Donnerstag gegen 18 Uhr verlassen und sich auf den Weg zum Ausflugsziel gemacht, tappte er in den Hinterhalt: Drei dunkle Gestalten – sie sollen ausländischen Akzent gesprochen haben – warteten schon auf das Opfer. Der 24-Jährige wurde ordentlich zugerichtet. Er selbst wollte freilich trotz Prellungen und blutigen Wunden keine Anzeige erstatten, das erledigten für ihn aber Passanten.

Missbrauchs-Bilder von Kindern am Handy

Warum, war rasch klar: Denn die alarmierten Polizisten fanden in einem ersten Augenschein kinderpornografisches Material auf seinem Handy. Auch gegen das angelockte Opfer wird nun also ermittelt, das Mobiltelefon von Spezialisten weiter ausgewertet. Von den drei Schlägern fehlt indes bisher noch jede Spur.