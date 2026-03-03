Rallye-Juwel sorgt im Rebenland für Aufsehen

Auch acht steirische Fahrer sind bei der ersten von heuer drei „Heim-Rallyes“ in der ORM dabei, darunter die Stammgäste Kevin Raith, Peter Hopf und Günther Knobloch. Darüber hinaus wird ein Meisterschafts-Debüt mit Spannung erwartet: Der erst 20-jährige Niederösterreicher Lukas Wilhelm – der am Wochenende bei der Triestingtal-Rallye für Aufsehen gesorgt hatte – tritt erstmals bei einem ORM-Lauf an. In einem Opel Corsa Rally4 startet er in der Junioren-Wertung. Für den amtierenden Rallycross-Staatsmeister (Klasse N1600) ist es erst die dritte Rallye.