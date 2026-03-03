Vorteilswelt
Bald wird‘s laut

Rallye-Juwel sorgt im Rebenland für Aufsehen

Steiermark
03.03.2026 19:00
Mundl Baumschlager gibt mit 66 Jahren im Rebenland Gas.
Mundl Baumschlager gibt mit 66 Jahren im Rebenland Gas.(Bild: Harald Illmer)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Schon bald wird die Steiermark zum Epizentrum der rot-weiß-roten Quertreiber. In unserem Bundesland stehen bis zum Sommer Rebenland-Rallye (13./14. März), Judenburg-Rallye (12./13. Juni) und Rallye Weiz (16.-18. Juli) an. Leutschach macht sich schon für den ORM-Lauf bereit – und kann mit einigen spannenden Nennungen aufwarten.

0 Kommentare

Nächste Woche beben wieder die Reben, wenn rund um Leutschach Österreichs beste Quertreiber Gas geben. Zum 13. Mal gastiert dann die Rebenland-Rallye in der schönen Südsteiermark. „Für uns ist die 13 hoffentlich eine Glückszahl“, sagte der Leutschacher Bürgermeister Erich Plasch bei der Strecken-Präsentation in Graz.

Auf Fans und Fahrer warten am 13./14. März wieder 165 Wertungskilometer auf 16 Sonderprüfungen, die sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert haben. „Der Rundkurs Schlossberg wird wie vor drei Jahren wieder bergauf gefahren und in Pößnitz geht es heuer dreimal in die gleiche Richtung“, erklärte Rallye-Leiter Gerhard Leeb. Genannt haben 61 Teams aus sieben Nationen, der Gesamtsieg führt aber nur über zwei Namen: Simon Wagner, der zuletzt viermal in Folge im Rebenland gewonnen hat, und Michi Lengauer, aktuell hinter Wagner Zweiter der Meisterschaft (ORM).

Vorjahressieger Simon Wagner ist auch wieder der Favorit in der Südsteiermark.
Vorjahressieger Simon Wagner ist auch wieder der Favorit in der Südsteiermark.(Bild: GEPA)

Altmeister trifft Jugend
„Alle anderen werden eine Minute hinter den beiden herfahren“, war sich Raimund Baumschlager sicher. Der 66-jährige Routinier – im Rebenland fünfmal erfolgreich – nimmt selbst in seinem Skoda Platz, betreut als Teamchef „nebenher“ aber noch fünf weitere Autos, wie jenes von Lengauer.

Auch acht steirische Fahrer sind bei der ersten von heuer drei „Heim-Rallyes“ in der ORM dabei, darunter die Stammgäste Kevin Raith, Peter Hopf und Günther Knobloch. Darüber hinaus wird ein Meisterschafts-Debüt mit Spannung erwartet: Der erst 20-jährige Niederösterreicher Lukas Wilhelm – der am Wochenende bei der Triestingtal-Rallye für Aufsehen gesorgt hatte – tritt erstmals bei einem ORM-Lauf an. In einem Opel Corsa Rally4 startet er in der Junioren-Wertung. Für den amtierenden Rallycross-Staatsmeister (Klasse N1600) ist es erst die dritte Rallye.

