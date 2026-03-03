Vorteilswelt
Swarovski polarisiert

Style-Experte: „Darum lässt Vici keinen kalt!“

Adabei Österreich
03.03.2026 20:00
Neuer Look: Victoria Swarovski wollte etwas Neues probieren und wechselte von Blond zu Dunkel.
Neuer Look: Victoria Swarovski wollte etwas Neues probieren und wechselte von Blond zu Dunkel.(Bild: Garnier)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Gelungen, oder nicht? Typ verändert, dank dunkel gefärbter Haare, sorgt Kristallerbin und ESC-Moderatorin Victoria Swarovski für Furore. Die einen finden es schick, die anderen eher nicht. Aber Tatsache ist, die 33-jährige Tirolerin lässt keinen kalt.

Normalerweise sorgen die Haare Anderer nicht für schlaflose Nächte beim Autor dieser Zeilen. Dafür aber bei Kommentatoren im Internet und vor allem dann, wenn die Protagonistin Victoria Swarovski heißt. Denn nicht nur, dass sie uns den ESC heuer moderieren wird, sie steht auch sonst vor der RTL-Kamera bei „Let’s Dance“.

Mama unterstützte
Was auch der Grund dafür war, warum sie ins Gespräch kam. Denn die Blondine färbte ihre Haare dunkel – weil sie wollte und weil sie Mama Alexandra Swarovski dabei unterstützte.

Style- und Mode-Experte Wolfgang Reichl analysierte für die „Krone“ den neuen Look von Victoria ...
Style- und Mode-Experte Wolfgang Reichl analysierte für die „Krone“ den neuen Look von Victoria Swarovski.(Bild: Andreas Tischler)
Mama Alexandra Swarovski bestärkte und unterstützte ihre Tochter, die heuer den Song Contest ...
Mama Alexandra Swarovski bestärkte und unterstützte ihre Tochter, die heuer den Song Contest moderieren wird.(Bild: Garnier)
Victoria vor der Veränderung.
Victoria vor der Veränderung.(Bild: Getty Images/Joshua Sammer)

„Perfektes Paket“
„Und weil sie so sehr in der Auslage steht und keinen kalt lässt, ging diese Diskussion los. Wenn das wer anderer macht, lässt das alle kalt“, erklärt der international tätige Wiener Top-Stylist Wolfgang Reichl zur „Krone“. Was sagt er, passt es ihr, oder nicht? „Ganz klar, ja! Sie hat das Aussehen dafür, das Alter und das Styling. Ein perfektes Paket, wenn man so will.“ Nachsatz: „Alles andere sind die Neider, die reden. Die muss man sich aber bekanntlich hart erarbeiten.“

Und wenn es Vicis Herzbuben Mark Mateschitz auch gefällt, hat sie ohnehin den Jackpot geknackt.

Adabei Österreich
03.03.2026 20:00
