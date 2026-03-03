Style-Experte: „Darum lässt Vici keinen kalt!“

Gelungen, oder nicht? Typ verändert, dank dunkel gefärbter Haare, sorgt Kristallerbin und ESC-Moderatorin Victoria Swarovski für Furore. Die einen finden es schick, die anderen eher nicht. Aber Tatsache ist, die 33-jährige Tirolerin lässt keinen kalt.
Normalerweise sorgen die Haare Anderer nicht für schlaflose Nächte beim Autor dieser Zeilen. Dafür aber bei Kommentatoren im Internet und vor allem dann, wenn die Protagonistin Victoria Swarovski heißt. Denn nicht nur, dass sie uns den ESC heuer moderieren wird, sie steht auch sonst vor der RTL-Kamera bei „Let’s Dance“.
Mama unterstützte
Was auch der Grund dafür war, warum sie ins Gespräch kam. Denn die Blondine färbte ihre Haare dunkel – weil sie wollte und weil sie Mama Alexandra Swarovski dabei unterstützte.
„Perfektes Paket“
„Und weil sie so sehr in der Auslage steht und keinen kalt lässt, ging diese Diskussion los. Wenn das wer anderer macht, lässt das alle kalt“, erklärt der international tätige Wiener Top-Stylist Wolfgang Reichl zur „Krone“. Was sagt er, passt es ihr, oder nicht? „Ganz klar, ja! Sie hat das Aussehen dafür, das Alter und das Styling. Ein perfektes Paket, wenn man so will.“ Nachsatz: „Alles andere sind die Neider, die reden. Die muss man sich aber bekanntlich hart erarbeiten.“
Und wenn es Vicis Herzbuben Mark Mateschitz auch gefällt, hat sie ohnehin den Jackpot geknackt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.