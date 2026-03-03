Style-Experte: „Darum lässt Vici keinen kalt!“

„Perfektes Paket“

„Und weil sie so sehr in der Auslage steht und keinen kalt lässt, ging diese Diskussion los. Wenn das wer anderer macht, lässt das alle kalt“, erklärt der international tätige Wiener Top-Stylist Wolfgang Reichl zur „Krone“. Was sagt er, passt es ihr, oder nicht? „Ganz klar, ja! Sie hat das Aussehen dafür, das Alter und das Styling. Ein perfektes Paket, wenn man so will.“ Nachsatz: „Alles andere sind die Neider, die reden. Die muss man sich aber bekanntlich hart erarbeiten.“