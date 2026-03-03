Vorteilswelt
Die Tinte ist trocken

ÖFB und ORF einigten sich auf Rechtepaket bis 2030

Fußball National
03.03.2026 20:02
Der ORF wird bis einschließlich der Saison 2029/30 den ÖFB-Cup übertragen.
Der ORF wird bis einschließlich der Saison 2029/30 den ÖFB-Cup übertragen.(Bild: GEPA)
Der ÖFB und der ORF haben sich auf ein umfangreiches Rechtepaket geeinigt. 

Demnach zeigt der ORF bis einschließlich der Saison 2029/30 auf all seinen Kanälen und Plattformen alle Spiele des Männer-ÖFB-Cups, darunter mindestens 15 Spiele pro Saison live, alle Heimspiele des Frauen-Nationalteams und der ÖFB-Nachwuchsauswahlen – davon zumindest alle U21-Heimpartien live -, die Frauen-Bundesliga mit zumindest 24 Live-Matches und den Frauen-ÖFB-Cup mit zumindest vier Live-Partien.

Loading
