ÖFB und ORF einigten sich auf Rechtepaket bis 2030

Demnach zeigt der ORF bis einschließlich der Saison 2029/30 auf all seinen Kanälen und Plattformen alle Spiele des Männer-ÖFB-Cups, darunter mindestens 15 Spiele pro Saison live, alle Heimspiele des Frauen-Nationalteams und der ÖFB-Nachwuchsauswahlen – davon zumindest alle U21-Heimpartien live -, die Frauen-Bundesliga mit zumindest 24 Live-Matches und den Frauen-ÖFB-Cup mit zumindest vier Live-Partien.