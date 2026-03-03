Österreich gegen Norwegen ab 18 Uhr LIVE

Auftakt in die WM-Qualifikation der Frauen: Österreich empfängt heute Norwegen. Mit sportkrone.at sind Sie ab 18 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Für Österreichs Frauen-Nationalteam startet heute der nächste Anlauf im Kampf um eine WM-Premierenteilnahme. Zum Auftakt der Quali-Gruppe A4 gilt es in Maria Enzersdorf in der Admira-Heimstätte gegen Norwegen zu bestehen. Obwohl die ÖFB-Auswahl die jüngsten vier direkten Duelle ungeschlagen überstand, liegt die Favoritenrolle aufseiten der Nummer zwölf der Welt. Die Norwegerinnen wollen Deutschland den ersten Gruppenplatz streitig machen.
So hohe Ziele gibt es im ÖFB-Lager nicht: Auch aufgrund zahlreicher Ausfälle von Stützen wie Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger, Lilli Purtscheller, Eileen Campbell oder Manuela Zinsberger liegt der volle Fokus auf einer bestmöglichen Vorbereitung auf die Play-offs im Herbst, die sich nur die mit einem fixen WM-Ticket ausgestatteten Gruppen-Ersten ersparen. „Es wäre ein großer Erfolg, wenn wir uns punktemäßig in irgendeiner Art und Weise belohnen könnten“, sagte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl bezüglich des Auftaktspiels.
„Weltklasse-Offensivreihe“ bei Norwegen
Ein Großteil der Norwegerinnen spielt bei europäischen Topklubs tragende Rollen, herausragend ist vor allem die „Weltklasse-Offensivreihe“ mit Caroline Graham Hansen (Barcelona) und Ada Hegerberg (Lyon). „Es wird herausfordernd, egal welchen Plan wir verfolgen, weil Norwegen die Qualität hat, jegliche Pläne auszuhebeln. Auch wenn man weiß, was kommt, ist es schwierig, sie aufzuhalten. Wir sind klarer Außenseiter“, unterstrich Schriebl.
