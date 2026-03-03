Österreich gegen Norwegen ab 18 Uhr LIVE

So hohe Ziele gibt es im ÖFB-Lager nicht: Auch aufgrund zahlreicher Ausfälle von Stützen wie Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger, Lilli Purtscheller, Eileen Campbell oder Manuela Zinsberger liegt der volle Fokus auf einer bestmöglichen Vorbereitung auf die Play-offs im Herbst, die sich nur die mit einem fixen WM-Ticket ausgestatteten Gruppen-Ersten ersparen. „Es wäre ein großer Erfolg, wenn wir uns punktemäßig in irgendeiner Art und Weise belohnen könnten“, sagte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl bezüglich des Auftaktspiels.