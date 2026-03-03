Geistig Beeinträchtigten bedroht und abgezockt

Als der 22-Jährige merkt, dass er mit dem Opfer leichtes Spiel hat, erzwingt er von diesem sogar die Herausgabe seiner AMS-Kontodaten und ändert diese auf seine eigenen. Im Sommer 2025 nötigt der Beschuldigte den Eingeschüchterten zur Freigabe von Überweisungen – andernfalls werde er ihn umbringen und seine Mutter töten. Wieder gehorcht der 21-Jährige aus Angst vor Repressalien. Mit dem Ziel, sein Opfer noch mehr zu schröpfen, eröffnet der Skrupellose sogar ein Online-Konto auf den Namen des 21-Jährigen. Als schließlich Mahnungen der Bank im Postkasten des jungen Mannes landen, vertraut er sich seiner Familie an. Die Sache fliegt auf.