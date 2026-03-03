WEC-Saisonstart verschiebt sich, F1-Auftakt unklar

Indes ist ein Tennis-Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen einer Sicherheitswarnung unterbrochen worden. Videoaufnahmen zeigen, wie Spieler sowie der Schiedsrichter nach Ertönen eines Alarms eilig den Platz verließen. Berichten zufolge sollen in der Nähe Explosionen zu hören gewesen sein. Der Grund dafür soll ein Angriff iranischer Drohnen auf die Ölanlagen in Fujairah gewesen sein. Der Iran greift seit Samstag u.a. Kuwait, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien und die Emirate an. Es sind Vergeltungsaktionen gegen Verbündete der USA, die mit Israel den Iran angegriffen hatten.