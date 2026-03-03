Vorteilswelt
Krieg im Nahen Osten

WEC-Saisonstart verschiebt sich, F1-Auftakt unklar

Motorsport
03.03.2026 19:08
Das Langstrecken-Rennen in Katar wird verschoben.
Das Langstrecken-Rennen in Katar wird verschoben.(Bild: AFP/APA/KARIM JAAFAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Langstrecken-WM 2026 beginnt wegen des Krieges im Nahen Osten verspätet. Wie der Internationale Automobilverband (FIA) mitteilte, wird das Rennen in Katar vom 28. März in die zweite Jahreshälfte verschoben. Der Start in die acht Rennen umfassende Saison erfolgt nun am 19. April in Italien in Imola. Über die Formel 1 meinte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem, dass die Sicherheit und das Wohlbefinden der Beteiligten über das April-Programm im Nahen Osten entscheiden werden.

0 Kommentare

Indes ist ein Tennis-Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen einer Sicherheitswarnung unterbrochen worden. Videoaufnahmen zeigen, wie Spieler sowie der Schiedsrichter nach Ertönen eines Alarms eilig den Platz verließen. Berichten zufolge sollen in der Nähe Explosionen zu hören gewesen sein. Der Grund dafür soll ein Angriff iranischer Drohnen auf die Ölanlagen in Fujairah gewesen sein. Der Iran greift seit Samstag u.a. Kuwait, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien und die Emirate an. Es sind Vergeltungsaktionen gegen Verbündete der USA, die mit Israel den Iran angegriffen hatten.

Zuletzt hatte die ATP mitgeteilt, die Situation im Nahen Osten genau beobachten und mit Spielern und Behörden Kontakt halten zu wollen. Nach dem Ende 500er-Turniers in Dubai war bekannt geworden, dass u.a. der russische Sieger Daniil Medwedew vor Ort festsaß und aufgrund gestrichener Flüge das Land nicht verlassen konnte.

Motorsport
03.03.2026 19:08
