BMW weicht beim autonomen Fahren eine Stufe zurück

Was heißt eigentlich Level 3?

Beim automatisierten Fahren unterscheidet die Branche klassischerweise fünf Stufen. Fast alle Neuwagen arbeiten heute mit Stufe 2, dem „teilautomatisierten“ Fahren, bei dem es nur kurz möglich ist, die Hände vom Steuer zu nehmen, bevor der Fahrer ermahnt wird. Das Auto übernimmt die Spurführung, bremst und beschleunigt selbstständig. Der Fahrer muss aber den Verkehr im Blick halten und jederzeit eingreifen können.