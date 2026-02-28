Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus für Level 3

BMW weicht beim autonomen Fahren eine Stufe zurück

Motor
28.02.2026 11:00
(Bild: BMW)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hochautomatisierte Fahrfunktionen sollte eigentlich aus der Oberklasse langsam in die Volumensegmente diffundieren. Das hat erst einmal nicht geklappt.

0 Kommentare

Nach Mercedes streicht nun auch BMW seinen Assistenten für hochautomatisiertes Fahren. Die in der Oberklassemodellen der Marke angebotene Technik ist zu teuer, bringt zu wenig Vorteile und findet offenbar nicht genug Kunden.

Einem Bericht der Branchenzeitschrift „Automobilwoche“ zufolge wird BMW seinen erst 2024 eingeführten „Personal Pilot L3“ nach dem Lifting der 7er-Reihe Ende April nicht mehr anbieten. Statt der sogenannten Level-3-Technik stufen die Münchner ihren Assistenten auf Level 2 zurück.

Das heißt, dass die Nutzer dem Fahrzeug das Bremsen, Lenken und Gasgeben überlassen können, aber nicht mehr dauerhaft den Blick von der Straße wenden dürfen. Zeitunglesen oder ähnliche Beschäftigungen sind dann am Steuer anders als auf Level 3 nicht erlaubt. 

Zuvor hatte Mercedes sich bei seinem „Drive Pilot“ in der S-Klasse ebenfalls von Level 3 verabschiedet. Die Technik war bei den beiden Premiumherstellern auf vielen Märkten optional erhältlich, kostete aufgrund des hohen technischen Aufwands beim Kauf einen höheren vierstelligen Betrag. Der Nutzen war im Gegenzug überschaubar: Die hochautomatisierten Fahrfunktionen sind nur auf bestimmten Autobahnstrecken und bei niedrigem Tempo nutzbar.

Level 2 bringt dem Kunden mehr
Konkret mussten Käufer des 7er-BMWs mindestens rund 6000 Euro anlegen, um das Level-3-System zu erhalten. Der hoge Preis kommt einerseits von der aufwendigen Sensorik (samt Lidar und Hochleistungsrechnern), andererseits von Validierung, sicherheitszertifizierter Absicherung und behördlich geforderter Flottenüberwachung im Feld. Das mit dem BMW iX3 eingeführte Level-2 Systems ist mit einem Preis von rund 1500 Euro deutlich günstiger – und bietet mehr Funktionen.

Der neue Assistent ermöglicht freihändiges Fahren auf Autobahnen inklusive automatischem Spurwechsel per Blickbestätigung, dazu in Zukunft auch sowie künftig ein navigationsgeführtes „Address-to-Address“-Fahren.

Lesen Sie auch:
Bis Tempo 130 km/h
Konkurrenz für BMW: Ford-Palette fährt freihändig
14.11.2025
Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
04.12.2025

Was heißt eigentlich Level 3?
Beim automatisierten Fahren unterscheidet die Branche klassischerweise fünf Stufen. Fast alle Neuwagen arbeiten heute mit Stufe 2, dem „teilautomatisierten“ Fahren, bei dem es nur kurz möglich ist, die Hände vom Steuer zu nehmen, bevor der Fahrer ermahnt wird. Das Auto übernimmt die Spurführung, bremst und beschleunigt selbstständig. Der Fahrer muss aber den Verkehr im Blick halten und jederzeit eingreifen können.

Auf Stufe 3 („hochautomatisiert“) darf der Fahrer sich zeitweise vom Verkehr abwenden und etwa Zeitung lesen. Auf Stufe 4, wie sie aktuelle Robotaxis beherrschen, kann er das dauerhaft tun – das Auto fährt „vollautomatisiert“, allerdings nur in seinen definierten Einsatzgebieten und bei ordentlicher Sicht. Bislang nicht in Serie verfügbar ist das Level 5, das klassische „autonome“ Fahren – dauerhaft, überall und unter allen Umweltbedingungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
28.02.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Trotzdem drei Sieger
Sommerreifen im Test: Nur einer fährt wirklich gut
Plötzlich bad boy
Renault Clio: So fährt der Verbrenner-Franzose
Knäckebrot süß-sauer
Lynk&Co 08: Budget-Range-Rover mit Reisequalitäten
Edition 50
Super-GTI: So knackig fährt VWs Jubiläums-Sportler
Die Studie Vision O gibt einen Ausblick auf den kommenden Skoda Octavia.
Andrang zur Automesse
Highlights auf der Vienna Drive – und eine Chance
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
112.170 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
103.185 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
102.018 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Trump: „Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen“
1793 mal kommentiert
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1562 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Motor
Aus für Level 3
BMW weicht beim autonomen Fahren eine Stufe zurück
Überraschender Antrieb
So hängt der „China-Rolls-Royce“ Mercedes voll ab
Tausende Euro!
VW & Co. bei uns oft billiger als in Deutschland
BMI zieht den Stecker
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
Zehn Kandidaten
Nächster Sommerreifentest: Sechs mit Empfehlung

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf