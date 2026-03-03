Van der Bellen: „Laut für Gleichberechtigung“

„Laut werden, wenn wir Ungerechtigkeit erleben“

Viele Menschen seien jetzt erleichtert, weil sie darauf hoffen würden, „dass dieses brutale Regime endlich verschwindet, egal wie“. Aber es dürfe „uns niemals egal sein, wie“. Schon gar nicht, wenn dabei Menschen zwischen die Fronten geraten. „Bleiben wir also aufmerksam“, so Van der Bellen, der aber gleichzeitig zur Zuversicht aufrief. Und er rief dazu auf, „laut“ zu werden, „wenn wir Ungerechtigkeiten erleben“. Auch, wenn es um Gleichberechtigung geht, spannte er den Bogen zum Frauentag.

Zum Motto der Veranstaltung („LAUTER! FRAUEN!“) sagte Van der Bellen, er und seine Frau Doris Schmidauer seien der Meinung, dass „alle – auch wir Männer“ lauter sein müssen, „um etwas zu bewegen“. Als Beispiel dafür, wo dies notwendig sei, verwies der Bundespräsident u.a. auf die sozialen Medien, das „Doomscrolling“ und u.a. auf den KI-Chatbot „GROK“ des Unternehmers Elon Musk: Dieser werde millionenfach benutzt, „um existierende Fotos von Frauen und Mädchen in Bikinifotos umzuwandeln“, erinnerte er.