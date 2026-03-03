Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Appell an Männer

Van der Bellen: „Laut für Gleichberechtigung“

Innenpolitik
03.03.2026 19:41
Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Veranstaltung „LAUTER! FRAUEN!“ in der Hofburg
Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Veranstaltung „LAUTER! FRAUEN!“ in der Hofburg(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat im Vorfeld des Internationalen Frauentags am 8. März bei einer Veranstaltung in der Wiener Hofburg an alle Männer appelliert, in Sachen Gleichberechtigung „laut“ zu werden. Dies gelte auf allen Ebenen – in Politik, Wirtschaft, aber auch im Privaten, gab er zu verstehen. Frauen auszuklammern, könne man sich schlicht nicht leisten, betonte er bei der unter dem Motto „LAUTER! FRAUEN!“ stehenden Veranstaltung am Dienstag.

0 Kommentare

Der Bundespräsident eröffnete seine Rede im Zeremoniensaal vor rund 600 – überwiegend weiblichen – Gästen mit einem Blick auf die aktuellen Kriegsgeschehnisse im und um den Iran, die man „mit gemischten Gefühlen“ verfolge. Einige im Publikum hätten Familien im Iran und in den Gebieten, die rundum erschüttert werden, so der Präsident. Fest stehe, dass die Menschen im Iran frei und selbstbestimmt leben können müssen, betonte der Präsident – „ohne Unterdrückung, ohne Gewalt“. Dafür würden sie schon lange kämpfen – und man habe erst im Jänner bei den Protesten gesehen, „welch hohen Preis sie dafür zahlen“, mit tausenden Toten.

„Laut werden, wenn wir Ungerechtigkeit erleben“
Viele Menschen seien jetzt erleichtert, weil sie darauf hoffen würden, „dass dieses brutale Regime endlich verschwindet, egal wie“. Aber es dürfe „uns niemals egal sein, wie“. Schon gar nicht, wenn dabei Menschen zwischen die Fronten geraten. „Bleiben wir also aufmerksam“, so Van der Bellen, der aber gleichzeitig zur Zuversicht aufrief. Und er rief dazu auf, „laut“ zu werden, „wenn wir Ungerechtigkeiten erleben“. Auch, wenn es um Gleichberechtigung geht, spannte er den Bogen zum Frauentag.

Zum Motto der Veranstaltung („LAUTER! FRAUEN!“) sagte Van der Bellen, er und seine Frau Doris Schmidauer seien der Meinung, dass „alle – auch wir Männer“ lauter sein müssen, „um etwas zu bewegen“. Als Beispiel dafür, wo dies notwendig sei, verwies der Bundespräsident u.a. auf die sozialen Medien, das „Doomscrolling“ und u.a. auf den KI-Chatbot „GROK“ des Unternehmers Elon Musk: Dieser werde millionenfach benutzt, „um existierende Fotos von Frauen und Mädchen in Bikinifotos umzuwandeln“, erinnerte er.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Doris Schmidauer und die Autorin Nava Ebrahimi
Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Doris Schmidauer und die Autorin Nava Ebrahimi(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Mit Blick auf die USA sagte Van der Bellen, man sehe, „wie das Land der (...) unbegrenzten Möglichkeiten sämtliche Gleichstellungsprogramme streicht“. „Wir sehen, wie sich reiche und mächtige Männer vernetzen, um Frauen und Kinder zu missbrauchen. Und wie sie um ein Haar fast ungeschoren davonkommen wären“, sagte er mit Verweis auf den Epstein-Skandal. Man sehe, dass Länder Frauenrechte einschränken, dass liberale Demokratien wackeln. „Wir sehen hasserfüllte Kommentare, wütende Emojis, verdrehte Wahrheiten“ – sowie Gewalt im Umgang miteinander und Gleichgültigkeit im Umgang mit der Natur.

Aufruf für das „Miteinander“
Auch sehe man immer mehr „Freund oder Feind“-Denken und immer weniger gute Kompromisse, immer mehr Empörung, immer weniger Verständnis. Auch erlebe man „tiefe Risse“ durch Familien und Freundeskreise und eine Welt, die zunehmend in kleine Fragmente zerfällt. Vieles von dem, was gerade in der Welt geschieht, sei „nicht das, was wir uns wünschen“.

„Wir haben doch lieber Verbündete als Gegner, lieber Freunde als Feinde“, appellierte Van der Bellen an das Gemeinsame: „Wir schmieden lieber Allianzen als Waffen und feiern lieber Feste miteinander als Siege übereinander.“

Van der Bellen: Bei sich selbst beginnen
Aus Österreich aus könne man freilich an der Weltlage nicht viel rütteln, so der Präsident. Auf die Frage, wo es dann sinnvoll wäre, „laut“ zu werden, sagte der Präsident mit Blick auf ein Zitat von Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel, man könne damit bei sich selbst beginnen.

 „Für uns Männer bedeutet das: Verantwortung übernehmen“: „Wenn wir unfaire Praktiken miterleben, müssen wir Männer lauter werden“, etwa wenn eine Frau in der Straßenbahn bedrängt wird, in der Kantine ein „sexistischer Witz gemacht wird“ oder wenn KIs Vorurteile und Stereotype „ausspucken“ – immer dann müssten sich Männer einmischen und versuchen zu korrigieren.

Frauen den „Rücken stärken“
„Liebe Männer, verstecken wir uns nicht hinter dem Satz ,Not all men‘“, appellierte das Staatsoberhaupt an seine Geschlechtsgenossen, hinzuschauen, wenn Ungerechtigkeiten passieren. „Stärken wir stattdessen unseren Kolleginnen den Rücken. Holen wir Frauen auf die Podien und in die Gremien dieser Welt.“

Und man solle auch im Alltag seinen Teil mittragen, rief er auch zu mehr Gleichberechtigung im Kleinen auf, etwa im Haushalt oder der Kindererziehung. „Wann habt ihr zuletzt ein Geschenk verpackt, liebe Väter, wisst ihr die Schuhgrößen eurer Kinder?“, so Van der Bellen.

Zitat Icon

Wann habt ihr zuletzt ein Geschenk verpackt, liebe Väter, wisst ihr die Schuhgrößen eurer Kinder?

Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Bild: Eva Manhart

Gleiches gelte freilich auch für Wirtschaft, Kunst und Politik. „Überall, wo wir Frauen ausklammern, verlieren wir. Wir verlieren 50 Prozent unserer Leistung, 50 Prozent unserer Kraft, unserer Ideen.“ Dies könne man und solle man sich „schlicht nicht leisten“. „Wir brauchen das Gemeinsame, wir brauchen die Allianzen, die Verbündeten – eben: Lauter Männer, lauter Frauen, lauter Menschen, die zusammenhalten.“ Und wenn man den Kreis schrittweise größer und größer ziehe, „dann können wir sie vielleicht doch bewegen, diese Welt“.

Lesen Sie auch:
Veronica Ferres mit ihren Fans Marie und Mia-Lou (re.)
Ferres reicht‘s
„Hört auf zu versuchen, uns Frauen zu verstehen“
03.03.2026
Weniger Geld & Wissen
Frauen haben bei Finanzen riesigen Aufholbedarf
03.03.2026
Krone Plus Logo
Zum Weltfrauentag
Wie starke Frauen unsere Wirtschaft prägen
03.03.2026

Schmidauer: Appell für mehr Lohntransparenz
Van der Bellens Ehefrau Doris Schmidauer hielt in ihren Begrüßungsworten unter anderem ein Plädoyer für mehr Lohntransparenz: „Lohntransparenz darf nicht am Datenschutz scheitern“, rief sie unter großem Applaus. Mehr Gleichberechtigung brauche es überall, auch in den Chefetagen, verwies sie auf Statistiken, die nach wie vor ein starkes Ungleichgewicht in diesem Bereich zeigen.

Die „Keynote“ hielt die iranisch-deutsche Schriftstellerin Nava Ebrahimi, Bachmann-Preisträgerin aus 2021. Sie äußerte auch Sorge angesichts der Geschehnisse im Iran. Als große vorbildhafte Frauen nannte sie auch all jene, die im Iran auf die Straße gehen.

Unter den Gästen waren laut Präsidentschaftskanzlei auch zahlreiche aktive und ehemalige Politikerinnen, darunter etwa Verfassungsministerin Anna Sporrer, Sozialministerin Korinna Schumann, Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (alle SPÖ), Grünen-Chefin Leonore Gewessler, Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker, die Ex-Ministerinnen Ursula Plassnik und Maria Rauch-Kallat, die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic (alle ÖVP) sowie Ex-Frauenministerin Ines Stilling oder Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec (ÖVP).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
03.03.2026 19:41
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
439.359 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.832 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
408.444 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4117 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
US-Offiziere beschworen vor Angriff „Gottes Plan“
3121 mal kommentiert
Kriegsminister Pete Hegseth (rechts) bezeichnet sich selbst als „christlicher Krieger“.
Kolumnen
Es keimt schon ein zarter Kanzler-Bonus …
950 mal kommentiert
Stocker scheint sich am Ballhausplatz mehr und mehr einzuleben.
Mehr Innenpolitik
Initiative fordert
Medienbildung: Eigenes Fach und mehr Stunden dafür
Appell an Männer
Van der Bellen: „Laut für Gleichberechtigung“
„Freunderlwirtschaft“?
Wirbel um Schulbau: Ortschef im Visier der Justiz
„Kebab mit die Araber“
Wirbel um Posting: Stadt-Vize rudert zurück
Aber ohne Armin Wolf
Nach 783 Tagen: Kickl traut sich wieder in „ZiB 2“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf