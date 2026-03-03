Ex-Oranje-Kicker spricht offen über Kokainsucht

Mit den Kräften am Ende

Mittlerweile hat Janmaat seinen Job bei ADO Den Haag gekündigt und betreibt nun sein eigenes Fitnessstudio. Mithilfe eines Entzugs habe er es geschafft, den Drogen abzuschwören. „Sucht ist wirklich ein Kampf, in dem man am Ende seiner Kräfte ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man befindet sich in einem inneren Kampf – sie zerstört wirklich sehr viel. War es lebensbedrohlich? Nun, ich steckte tief drin, sehr tief. Es gab Zeiten, da ging es mir wirklich, wirklich schlecht, sagen wir es mal so“, erinnert sich Janmaat heute nur ungern an die dunklen Zeiten.