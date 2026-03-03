Vorteilswelt
Ehe ging in die Brüche

Ex-Oranje-Kicker spricht offen über Kokainsucht

Fußball International
03.03.2026 19:03
Daryl Janmaat sprach offen über seine Kokain-Sucht.
Daryl Janmaat sprach offen über seine Kokain-Sucht.(Bild: AFP/CHRISTOPHE SIMON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In einem Interview mit der niederländischen Zeitung „AD“ hat Daryl Janmaat offen über seine Drogenprobleme gesprochen. „Ich kann und will nicht auf alle Details eingehen, aber meine Kokainsucht hat viel Schaden angerichtet“, erklärte der ehemalige Teamspieler Hollands. Auch die Ehe des 36-Jährigen ging nicht zuletzt aufgrund der Sucht in die Brüche ...

2022 hatte Janmaat seine aktive Karriere beendet, kurz darauf habe der ehemalige Innenverteidiger aufgrund des Verlusts seines geregelten Sportleralltages eine Sucht nach Kokain entwickelt. „Plötzlich verlor ich die Struktur, die ich jahrelang als Fußballer gehabt hatte. Das war schwierig. Als all das wegfiel und ich mich als technischer Leiter bei ADO (Klub aus Den Haag, Anm.) völlig fehl am Platz fühlte, lief es schief“, schilderte Janmaat.

„Die Kokainsucht hat sich schleichend eingeschlichen. Man fängt an, die Menschen, die man liebt, anzulügen. Das ist furchtbar – ich habe viele Menschen verletzt“, so der 34-fache Internationale weiter. Wohl auch deshalb ging seine Ehe in die Brüche. „Die Beziehung lief nicht gut, wissen Sie, aber die Sucht hat die Sache natürlich nicht besser gemacht.“

Auf Vereinsebene kickte Daryl Janmaat (l.) unter anderem für Feyenoord, Newcastle und Watford.
Auf Vereinsebene kickte Daryl Janmaat (l.) unter anderem für Feyenoord, Newcastle und Watford.(Bild: AFP/APA/Ben STANSALL)

Mit den Kräften am Ende
Mittlerweile hat Janmaat seinen Job bei ADO Den Haag gekündigt und betreibt nun sein eigenes Fitnessstudio. Mithilfe eines Entzugs habe er es geschafft, den Drogen abzuschwören. „Sucht ist wirklich ein Kampf, in dem man am Ende seiner Kräfte ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man befindet sich in einem inneren Kampf – sie zerstört wirklich sehr viel. War es lebensbedrohlich? Nun, ich steckte tief drin, sehr tief. Es gab Zeiten, da ging es mir wirklich, wirklich schlecht, sagen wir es mal so“, erinnert sich Janmaat heute nur ungern an die dunklen Zeiten. 

