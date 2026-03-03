Vorteilswelt
Kickt in der UAE-Liga

ÖFB-Cup-Sieger erlebte Irans Raketen in Dubai mit

Kärnten
03.03.2026 12:37
Ex-WAC-Profi Adis Jasic kickt derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Ex-WAC-Profi Adis Jasic kickt derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten.(Bild: Jasic)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Für die Urlaubsmetropole Dubai waren die Raketen-Angriffe des Irans ein Schock. Kärntens Fußballprofi Adis Jasic kickt derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Ain und war am ersten Tag der Angriffe in Dubai: „Wir haben Explosionen gehört, zum Glück ist die Lage in Al-Ain sicher.“ Mit seinem Klub führt der 23-Jährige die Tabelle an.

0 Kommentare

Etwas mehr als drei Monate sind es noch bis zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Laut aktuellem Stand ist es eigentlich undenkbar, dass der Iran nach den Angriffen der USA und Israel sowie den Gegenschlägen des Mullah-Regimes in der Region nach Amerika reisen wird. Die drei Gruppenspiele gegen Belgien, Neuseeland und Ägypten würden ja sogar in den USA steigen. „Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken“, sagte der iranische Fußballpräsident Mehdi Taj am Wochenende.

03.03.2026 12:37
