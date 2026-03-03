ÖFB-Cup-Sieger erlebte Irans Raketen in Dubai mit

Etwas mehr als drei Monate sind es noch bis zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Laut aktuellem Stand ist es eigentlich undenkbar, dass der Iran nach den Angriffen der USA und Israel sowie den Gegenschlägen des Mullah-Regimes in der Region nach Amerika reisen wird. Die drei Gruppenspiele gegen Belgien, Neuseeland und Ägypten würden ja sogar in den USA steigen. „Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken“, sagte der iranische Fußballpräsident Mehdi Taj am Wochenende.