BMW übernimmt Allgäuer Haustuner Alpina komplett

Nachfolgefirma wird markenoffen sein

Künftig wird also alles komplett bei BMW gefertigt; Service, Ersatzteil- und Zubehörgeschäft für das bestehende und historische Alpina-Portfolio bleibt aber vor Ort am Standort Buchloe. Darüber hinaus wird dort im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen das bereits bestehende Entwicklungs-Dienstleistungsgeschäft für BMW weiter ausgebaut. Allerdings soll BMW nicht der einzige Partner bzw. Auftraggeber bleiben, sondern das „über Jahrzehnte aufgebaute Knowhow und die Engineering-Expertise des Familienunternehmens in Zukunft auch weiteren Automobilherstellern zur Verfügung stehen, kündigen die Allgäuer an. Sei es beim Verbrenner oder “auch zunehmend in der Elektromobilität„.