Medienbildung: Eigenes Fach und mehr Stunden dafür

„Eigenes Medienverhalten wird nicht hinterfragt“

Mit dem Fach „Digitale Grundbildung“ in Unterstufen sei laut Uni-Professor Swertz ein Fundament gelegt worden, auch für Kindergärten und Volksschulen gäbe es Richtlinien zur digitalen Kompetenzvermittlung, nun sei es in der AHS-Oberstufe an der Zeit. „Es ist wichtig, das jetzt im Lehrplan zu verankern. Schülerinnen und Schüler werden diese Kompetenzen künftig auch in ihren Jobs brauchen.“ Es gehe um den richtigen Umgang, das eigene Nutzungsverhalten und eine kritische Auseinandersetzung. Interessant laut Swertz: Die meisten Menschen würden ihren eigenen Medienkonsum als unproblematisch beschreiben, den von anderen hingegen als problematisch.