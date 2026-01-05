Innsbrucks Haie spucken vor Westderby große Töne

Die Pioneers Vorarlberg empfangen heute (19.30 Uhr) die Innsbrucker zum Kellerduell. Im Duell des Vorletzten mit dem Schlusslicht wollen die Feldkircher endlich den ersten Saisonsieg gegen die Tiroler einfahren – und die kommen trotz 15 Niederlagen aus den letzten 17 Spielen mit verbal breiter Brust ins Ländle.
„Wir haben in dieser Saison bereits zweimal gegen die Pioneers gewonnen und erwarten uns auch diesmal drei Punkte“, tönte Innsbruck-Center Troy Lajeunesse nur wenige Minuten, nachdem seine Haie am Samstag im Heimspiel gegen Rekordmeister eine 1:4-Niederlage, die insgesamt bereits 26. Pleite der Saison, kassiert hatten. Damit sind die Tiroler Stockletzter in der ICE Hockey League, liegen sogar noch sechs Zähler hinter den Feldkirchern.
Owre-Ausfall schmerzt Haie
Große Töne des 28-jährigen Kanadiers, der in der Sache allerdings recht hat. Am zweiten Spieltag feierten sein Team einen 3:2-Auswärtssieg in der Vorarlberghalle, nachdem die Hausherren den Start komplett verschlafen und bereits nach 9:25 Minuten mit 0:3 zurücklagen. In Innsbruck führte Ex-Pioneers-Crack Steve Owre seine Haie dann zu einem 4:3-Overtime-Erfolg. Seither gab es für Innsbruck in 17 Spielen aber nur mehr zwei Siege – und Owre musste nach einer schweren Knieverletzung Ende November seine Saison bereits vorzeitig beenden.
Kämpferische Topleistung
Während der heutige Gegner also zuletzt immer mehr außer Tritt geriet, konnten die Pioneers zumindest kleine Erfolge feiern. Wie etwa am Neujahrstag den überraschenden 6:5-Sieg nach Penaltyschießen bei den Pustertaler Wölfen. Dort bewies die Crew von Headcoach Johannes Nygard Kampfgeist, holte einen 0:2-Rückstand auf und fixierte schließlich den neunten Sieg – und das, obwohl die Südtiroler in der Schlussbilanz mit 36:15 klar die Nase vorn hatten.
Ein Rückkehrer im Pioneers-Dress
Dennoch: Die Innsbrucker sind ein Angstgegner, in 16 ICE-Duellen gab es für die Vorarlberger nur fünf Siege. Den bislang letzten am 10. Jänner 2025. Da gewann man in Tirol mit 3:1, wobei Luca Erne die Pioneers mit seinem Treffer zum 2:0 auf die Siegerstraße brachte. Nach seinem Gastspiel beim Villacher SV ist der 21-jährige Lustenauer nun zurück im Ländle und wird heute erstmals wieder für die Feldkircher auflaufen.
