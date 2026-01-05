Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erne ist zurück

Innsbrucks Haie spucken vor Westderby große Töne

Vorarlberg
05.01.2026 07:25
Luca Erne läuft heute erstmals wieder im Pioneers-Dress auf.
Luca Erne läuft heute erstmals wieder im Pioneers-Dress auf.(Bild: GEPA)

Die Pioneers Vorarlberg empfangen heute (19.30 Uhr) die Innsbrucker zum Kellerduell. Im Duell des Vorletzten mit dem Schlusslicht wollen die Feldkircher endlich den ersten Saisonsieg gegen die Tiroler einfahren – und die kommen trotz 15 Niederlagen aus den letzten 17 Spielen mit verbal breiter Brust ins Ländle.

0 Kommentare

„Wir haben in dieser Saison bereits zweimal gegen die Pioneers gewonnen und erwarten uns auch diesmal drei Punkte“, tönte Innsbruck-Center Troy Lajeunesse nur wenige Minuten, nachdem seine Haie am Samstag im Heimspiel gegen Rekordmeister eine 1:4-Niederlage, die insgesamt bereits 26. Pleite der Saison, kassiert hatten. Damit sind die Tiroler Stockletzter in der ICE Hockey League, liegen sogar noch sechs Zähler hinter den Feldkirchern.

Owre-Ausfall schmerzt Haie
Große Töne des 28-jährigen Kanadiers, der in der Sache allerdings recht hat. Am zweiten Spieltag feierten sein Team einen 3:2-Auswärtssieg in der Vorarlberghalle, nachdem die Hausherren den Start komplett verschlafen und bereits nach 9:25 Minuten mit 0:3 zurücklagen. In Innsbruck führte Ex-Pioneers-Crack Steve Owre seine Haie dann zu einem 4:3-Overtime-Erfolg. Seither gab es für Innsbruck in 17 Spielen aber nur mehr zwei Siege – und Owre musste nach einer schweren Knieverletzung Ende November seine Saison bereits vorzeitig beenden.

Lesen Sie auch:
HCI-Stürmer Steven Owre fällt ganze Saison aus.
Seitenbandriss im Knie
Schock für Haie: Owre fällt die ganze Saison aus
02.12.2025
Zwei Siege
Perfektes Wochenende für die Pioneers Vorarlberg
08.12.2025
Einige Negativrekorde
So schlecht waren die Pioneers noch nie zuvor
22.09.2025

Kämpferische Topleistung
Während der heutige Gegner also zuletzt immer mehr außer Tritt geriet, konnten die Pioneers zumindest kleine Erfolge feiern. Wie etwa am Neujahrstag den überraschenden 6:5-Sieg nach Penaltyschießen bei den Pustertaler Wölfen. Dort bewies die Crew von Headcoach Johannes Nygard Kampfgeist, holte einen 0:2-Rückstand auf und fixierte schließlich den neunten Sieg – und das, obwohl die Südtiroler in der Schlussbilanz mit 36:15 klar die Nase vorn hatten.

Ein Rückkehrer im Pioneers-Dress
Dennoch: Die Innsbrucker sind ein Angstgegner, in 16 ICE-Duellen gab es für die Vorarlberger nur fünf Siege. Den bislang letzten am 10. Jänner 2025. Da gewann man in Tirol mit 3:1, wobei Luca Erne die Pioneers mit seinem Treffer zum 2:0 auf die Siegerstraße brachte. Nach seinem Gastspiel beim Villacher SV ist der 21-jährige Lustenauer nun zurück im Ländle und wird heute erstmals wieder für die Feldkircher auflaufen.

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-11° / -5°
Symbol wolkig
Bludenz
-12° / -5°
Symbol heiter
Dornbirn
-10° / -3°
Symbol wolkig
Feldkirch
-11° / -3°
Symbol heiter

krone.tv

Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Halvor Egner Granerud war nach dem Springen in Innsbruck richtig sauer.
Nach Bergisel-Springen
Norweger stinksauer: „Ich habe diesen Ort so satt“
Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin herrscht am Sonntag weiter Chaos.
Chaos in Berlin
Blackout-Betroffene haben zu wenige Schlafplätze
In Hamburg steht ab Freitag ein 21-Jähriger vor Gericht, der Jugendliche zu selbstverletzendem ...
Prozess in Hamburg
Mann soll Jugendliche zum Suizid überredet haben
Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
283.012 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
226.031 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
154.114 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Vorarlberg
Erne ist zurück
Innsbrucks Haie spucken vor Westderby große Töne
Krone Plus Logo
Klosteraufhebungen
„Wie bringe ich die Sachen schnell fort?“
Wetterwarnung
Klirrende Kälte: Es wird eisig im Ländle
Bodensee-Studie
Invasion der Quaggamuscheln wird Milliarden kosten
Bei Tat ertappt
Aufmerksamer Spaziergänger verhindert Einbruch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf