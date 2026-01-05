Innsbrucks Haie spucken vor Westderby große Töne

Owre-Ausfall schmerzt Haie

Große Töne des 28-jährigen Kanadiers, der in der Sache allerdings recht hat. Am zweiten Spieltag feierten sein Team einen 3:2-Auswärtssieg in der Vorarlberghalle, nachdem die Hausherren den Start komplett verschlafen und bereits nach 9:25 Minuten mit 0:3 zurücklagen. In Innsbruck führte Ex-Pioneers-Crack Steve Owre seine Haie dann zu einem 4:3-Overtime-Erfolg. Seither gab es für Innsbruck in 17 Spielen aber nur mehr zwei Siege – und Owre musste nach einer schweren Knieverletzung Ende November seine Saison bereits vorzeitig beenden.