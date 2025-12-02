Schock für Haie: Owre fällt die ganze Saison aus

Innsbrucks Haie kassierten abseits der Eisfläche die wohl bitterste Niederlage. Vier Tage nach dem bösen Foul im Bozen-Spiel steht jetzt die Diagnose für Steven Owre fest.
Der Top-Torjäger erlitt einen Seitenbandriss im Knie. Der kanadische Eishockey-Stürmer fällt damit für die ganze Saison ab.
Später mehr!
