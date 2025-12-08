Perfektes Wochenende für die Pioneers Vorarlberg

Erst jubelten die Pioneers Vorarlberg auswärts bei den Black Wings, zwei Tage später daheim gegen Hydro Fehervar. Ein perfektes Wochenende für die Feldkircher, die erstmals in der laufenden Saison in der ICE Hockey League zwei Siege in Serie feiern konnten und damit die Rote Laterne abgaben.
Das war ein kleiner Befreiungsschlag der Pioneers Vorarlberg! Die Feldkircher hatten schon am Freitag die Black Wings in Linz mit 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) bezwungen und legten zwei Tage später beim neuntplatzierten Hydro Fehervar noch einen vollen Erfolg drauf, gewannen das Duell deutlich mit 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) – es war das erste Mal in der laufenden Saison, dass die Ländle-Cracks zwei Siege in Serie feiern konnten.
Nach einem torlosen Startdrittel, in dem die Pioneers zwar den Ton angaben, aber vor dem gegnerischen Tor glücklos blieben, gingen die Hausherren in der Vorarlberghalle im zweiten Abschnitt zweimal in Führung, Eric Florchuk scorte das 1:0, Michael Kernberger das 2:1. Im Schlussdrittel, in dem die Gäste den Druck erhöhten, zeigte sich das Team von Headcoach Hannes Nygard sehr effizient. Erst erhöhte Kevin Macierzynski auf 3:1, Florchuk fixierte mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand. Es war der zweite Saisonsieg gegen Fehervar, außerdem gaben die Pioneers die Rote Laterne in der ICE Hockey League an die Innsbrucker Haie ab. Coach Nygard war stolz auf seine Mannschaft: „Die Jungs haben vom Start bis zum Ende ganz stark gespielt. Sie haben sich den Sieg verdient.“
