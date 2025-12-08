Perfektes Wochenende für die Pioneers Vorarlberg

Nach einem torlosen Startdrittel, in dem die Pioneers zwar den Ton angaben, aber vor dem gegnerischen Tor glücklos blieben, gingen die Hausherren in der Vorarlberghalle im zweiten Abschnitt zweimal in Führung, Eric Florchuk scorte das 1:0, Michael Kernberger das 2:1. Im Schlussdrittel, in dem die Gäste den Druck erhöhten, zeigte sich das Team von Headcoach Hannes Nygard sehr effizient. Erst erhöhte Kevin Macierzynski auf 3:1, Florchuk fixierte mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand. Es war der zweite Saisonsieg gegen Fehervar, außerdem gaben die Pioneers die Rote Laterne in der ICE Hockey League an die Innsbrucker Haie ab. Coach Nygard war stolz auf seine Mannschaft: „Die Jungs haben vom Start bis zum Ende ganz stark gespielt. Sie haben sich den Sieg verdient.“