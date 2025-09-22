So schlecht waren die Pioneers noch nie zuvor

Siege: Während man in der vergangenen Spielzeit und in der Premierensaison zumindest jeweils einen Sieg aus den ersten vier Runden holen konnten, warten die Cracks von Neo-Headcoach Johannes Nygård aktuell noch immer auf den ersten vollen Erfolg. Im Herbst 2023 hatte man sogar schon zwei Siege nach vier Spieltagen am Konto.