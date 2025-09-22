So schlecht waren die Pioneers noch nie zuvor

Die treuen Fans der Pioneers Vorarlberg sind Kummer gewöhnt. In bislang 156 Spielen in der ICE Hockey League gab es nur 53 Siege zu feiern, 103-mal gingen die Feldkircher als Verlierer vom Eis. Doch die neue Saison übertrifft alles bisher dagewesenen. Noch nie starteten die Pioneers schlechter in die Saison als heuer.
Siege: Während man in der vergangenen Spielzeit und in der Premierensaison zumindest jeweils einen Sieg aus den ersten vier Runden holen konnten, warten die Cracks von Neo-Headcoach Johannes Nygård aktuell noch immer auf den ersten vollen Erfolg. Im Herbst 2023 hatte man sogar schon zwei Siege nach vier Spieltagen am Konto.
Tore: Im Vorjahr hatte die Pioneers-Offensive nach vier Spielen bereits zwölfmal getroffen, in den beiden Jahren zuvor waren es zumindest neun Tore. Heuer sind es allerdings gerade mal fünf Treffer – kein Team war bisher harmloser.
Gegentore: David Madlener musste bei zwei Einsätzen neunmal den Puck aus dem Netz holen, Alex Caffi bei seinen beiden Partien sogar schon elfmal. 20 Gegentreffer in nur vier Partien ist ein neuer Negativrekord für die Vorarlberger. Noch anfälliger in der Defensive sind aktuell nur die Innsbrucker Haie, die bereits 21 Tore kassiert haben.
Lieblingsgegner der Vorsaison kommt
Trotz dieses Horrorstarts bleibt man in Feldkirch positiv und hofft am Freitag (19.30) erstmals anzuschreiben. Denn da sind die Vienna Capitals zu Gast. Und gegen die konnte man in der Vorsaison schließlich alle vier Duelle gewinnen.
