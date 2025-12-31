Blick in die Zukunft wagen: Orakel fürs neue Jahr

Viele von uns kennen noch das traditionelle Bleigießen zu Silvester. Dabei wurden kleine Bleistücke in einem Löffel über einer Kerze geschmolzen und anschließend in eine Schüssel mit kaltem Wasser gegossen. Dort erstarrte das Metall dann in Formen, die man dann wiederum zum Wahrsagen verwendete. So wurden etwa Herz-ähnliche Silhouetten als neue Liebe interpretiert, Blumen als Freundschaften und so weiter.