Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Spaß vs. Wissenschaft

Blick in die Zukunft wagen: Orakel fürs neue Jahr

Leben
31.12.2025 21:08
Krone+ kennt die besten Alternativen zum Bleigießen und weiß, wie tatsächliche Prognosen ...
Krone+ kennt die besten Alternativen zum Bleigießen und weiß, wie tatsächliche Prognosen entstehen.(Bild: multimartinator - stock.adobe.com)

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu – 2026 steht vor der Tür. Viele von uns würden nur allzu gerne einen Blick in die eigene Zukunft werfen. Was bringt die Liebe, die Karriere, tritt endlich ein Geldsegen ein? Krone+ stellt Ihnen verschiedene Silvester-Orakel ebenso wie echte „Hellseher“ vor.

0 Kommentare

Viele von uns kennen noch das traditionelle Bleigießen zu Silvester. Dabei wurden kleine Bleistücke in einem Löffel über einer Kerze geschmolzen und anschließend in eine Schüssel mit kaltem Wasser gegossen. Dort erstarrte das Metall dann in Formen, die man dann wiederum zum Wahrsagen verwendete. So wurden etwa Herz-ähnliche Silhouetten als neue Liebe interpretiert, Blumen als Freundschaften und so weiter.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Denise Zöhrer
Denise Zöhrer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Rückblick auf 2025
VIP-Liebesdramen: Zwischen Herzschmerz & Happy End
Folge von Mittwoch
Der beste Neujahrsvorsatz? Regelmäßige Bewegung!
Folge von Dienstag
Bewegung macht fit, stark, gesund und glücklich
VIP-Skandale 2025
Rückblick: Diese Aufreger erschütterten Hollywood
Jahresrückblick
Mölzer: „Diese Regierung hat voll versagt“
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
352.775 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
165.105 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
108.299 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Leben
Krone Plus Logo
Spaß vs. Wissenschaft
Blick in die Zukunft wagen: Orakel fürs neue Jahr
Krone Plus Logo
2025 im Rückspiegel
Diese PLUS-Geschichten interessierten am meisten!
Krone Plus Logo
Kauf, Lagerung, Genuss
Blitzkühlung und Säbel: Was Sektfans wissen müssen
Gesunder Vorsatz
46,5% der Österreicher wollen im Jahr 2026 fasten
Bücher zum Verschenken
Diese Reiselektüre macht richtig Lust auf Urlaub

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf