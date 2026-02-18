Mehrfamilienhaus in Stuhlfelden in Vollbrand

Feuerwehren aus gleich mehreren Pinzgauer Gemeinden mussten am Mittwochabend in Saalfelden in eine Wohnsiedlung ausrücken. In einem Wohnhaus mit mehreren Einheiten war ein Feuer ausgebrochen.
Freiwillige Feuerwehren aus Stuhlfelden, Uttendorf, Mittersill, Zell und sogar aus Saalfelden wurden um 20 Uhr in die Obere Siedlung alarmiert. In der Wohnsiedlung war es aus noch unbekannten Gründen zu einem Vollbrand eines Mehrfamilien-Wohnhauses gekommen.
Die Hanglage und die dichte Verbauung machten rasches und umfassendes Handeln nötig. Schnell war klar, dass es aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zu einem größeren Einsatz kommen würde – deshalb wurde Alarmstufe 3 ausgelöst und die anderen Feuerwehren angefordert.
Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.
