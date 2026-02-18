Erfolg für Black Wings im Kampf um Pre-Playoffs

Slowenen gut in Schuss

Nach Ende der zweieinhalbwöchigen ICE-Pause der Slowenen zeigten sich Jan Drozg mit drei Toren und einem Assist sowie seine Teamkollegen gut in Schuss. Olimpija lag nach 26 Minuten bereits mit 5:0 in Front. Die auf Rang sieben liegenden Wiener kamen zwar noch auf 3:5 heran, letztlich war es jedoch nur bessere Ergebniskosmetik. Ein Doppelpack von Mitch Hults war zu wenig. Das dürfte Freude in Bruneck ausgelöst haben, denn die Wölfe haben damit als sechstes und letztes Team ihre direkten Viertelfinaltickets sicher.