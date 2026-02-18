SPÖ verarbeitete Kern-Posse bei Bier und Blasmusik

Vom rechten Flügel und Kickls „Pony-Polizei“

Ruhiger wurde es erst wieder bei Fellners Auftritt – zumindest bei den Zuhörern. Dass nicht alles rot sei, was glänze, betonte er auf der Bühne; auch, dass er nicht verstehe, warum er als „rechter Flügel der Sozialdemokratie“ wahrgenommen werde. „Herbert Kickl ist an den Schalthebeln der Macht gesessen und was hat er gemacht?“, fragte Fellner in die Runde und gab sich gleich selbst die Antwort: „Eine Pony-Polizei – Entschuldigung, das waren ja Lipizzaner.“