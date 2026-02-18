Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pointen-Parade in Rot

SPÖ verarbeitete Kern-Posse bei Bier und Blasmusik

Innenpolitik
18.02.2026 21:31
Lercher und Fellner standen beim Politischen Aschermittwoch der SPÖ auf der Bühne.
Lercher und Fellner standen beim Politischen Aschermittwoch der SPÖ auf der Bühne.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Clara Milena Steiner
Porträt von Nikolaus Frings
Von Clara Milena Steiner und Nikolaus Frings

Steirer- und Kärntner-Witze, die verbindende Koralmbahn und das Zusammenwachsen der SPÖ standen beim Politischen Aschermittwoch der Roten in Kobenz (Steiermark) im Mittelpunkt. Die Stimmung im Publikum war mäßig, das Bier zwischenzeitlich interessanter.

0 Kommentare

Lange Tischreihen, rot-weiße Girlanden, Bier: So feierten die Roten ihren Politischen Aschermittwoch in der Zechnerhalle in Kobenz. In Tracht und begleitet von Blasmusik zogen Max Lercher, SPÖ-Vorsitzender in der Steiermark, und Daniel Fellner, Kärntner Parteichef, ein – schüttelten Hände, umarmte Parteikollegen, wurden beklatscht.

Christian Kern und billigeres Bier
Zu Scherzen aufgelegt war Lercher, der als erstes zu den Genossen sprach – freilich erst nach dem Bieranstich: „Christian Kern war heute eingeladen, er hat in der letzten Sekunde abgesagt“, witzelte er und setzte gleich nach: „Na, Scherz!“ Auch über die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bier witzelte er, danach holte er zu einem Rundumschlag gegen die FPÖ aus: „Hass allein ist kein politisches Programm. Wir brauchen keinen verlogenen Patriotismus.“

Die eigene Partei müsse den erhobenen Zeigefinger einpacken und – ganz im Sinne seines Kernthemas Lebensrealitäten – einfache und nachvollziehbare Lösungen für die Probleme der Menschen finden: „Wenn etwas gut ist sind wir dabei und wenn etwas schlecht ist, sind wir dagegen. Bodenständig, leistungsorientier und, wie Daniel sagt, mitten im Leben“, diese Schwerpunkte forderte Lercher.

Weniger erhobene Zeigefinger will Lercher in der SPÖ sehen.
Weniger erhobene Zeigefinger will Lercher in der SPÖ sehen.(Bild: Jürgen Fuchs)
Daniel Fellner prostete mit dem Publikum an.
Daniel Fellner prostete mit dem Publikum an.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Für seine Rede erntete Lercher immerhin im halben Saal Standig Ovations, wenig später wirkte das Publikum allerdings nicht mehr sonderlich interessiert: Während Gewerkschafterin Olivia Janisch und Christoph Peschek, Fußballfunktionär und ehemaliger Landtagsabgeordneter der Wiener Roten, auf Bühne Reden hielten, hatten die rund 550 Gäste – übrigens mehrheitlich älteres Publikum – anderes im Sinn: plaudern, Selfies schießen, lachen, anstoßen.

Vom rechten Flügel und Kickls „Pony-Polizei“
Ruhiger wurde es erst wieder bei Fellners Auftritt – zumindest bei den Zuhörern. Dass nicht alles rot sei, was glänze, betonte er auf der Bühne; auch, dass er nicht verstehe, warum er als „rechter Flügel der Sozialdemokratie“ wahrgenommen werde. „Herbert Kickl ist an den Schalthebeln der Macht gesessen und was hat er gemacht?“, fragte Fellner in die Runde und gab sich gleich selbst die Antwort: „Eine Pony-Polizei – Entschuldigung, das waren ja Lipizzaner.“

Lesen Sie auch:
FPÖ-Chef Herbert Kickl hält seine Aschermittwochsrede in der Jahnturnhalle in Ried.
Im krone.at-Liveticker
Kickl: „Ich bin vor Bruce Springsteen & Lady Gaga“
18.02.2026

Mit einem Koralmbahn-Verweis beednete Fellner seine Wortspende, auch für diesen Applaus stand der halbe Saal beim Applaus. Die hinteren Reihen blieben sitzen – und standen erst auf, als zum Heringssalat gerufen wurde. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
18.02.2026 21:31
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.429 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.975 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
124.412 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1222 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1147 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Innenpolitik
„Bonzen-Pinguin“: Kickl geht voll auf Babler los
1014 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl hält seine Aschermittwochsrede in der Jahnturnhalle in Ried.
Mehr Innenpolitik
Urteil am Donnerstag
Südkoreas Ex-Präsident Yoon droht die Todesstrafe
Im krone.at-Liveticker
„Bonzen-Pinguin“: Kickl geht voll auf Babler los
ÖVP-Aschermittwoch
Viel Kritik an Populisten und einige klare Ansagen
Pointen-Parade in Rot
SPÖ verarbeitete Kern-Posse bei Bier und Blasmusik
„Neue Eisenstädter“
ÖVP-Minister und Doskozil auf U-Ausschuss-Liste
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf