„Äußerst gefährlich“
Zehn Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Nachdem am Dienstag in Nordkalifornien eine Lawine abgegangen war, werden neun Skitourengeher vermisst. Die Such- und Rettungsaktion im Gebiet Castle Peak in der Sierra Nevada laufe unter „äußerst gefährlichen“ Bedingungen, wie die Behörden erklärten.
Eine Gruppe von 16 Sportlern, darunter vier Skiführer, geriet laut Angaben des Sheriffs Office im Nevada County in die Lawine. Sechs Menschen konnten bereits gerettet werden – sie trugen teilweise Verletzungen davon. Zwei Sportler mussten demnach in ein Krankenhaus gebracht werden.
Helfer brauchten Stunden, um zu Gruppe zu gelangen
„Aufgrund der extremen Wetterbedingungen dauerte es mehrere Stunden, bis die Rettungskräfte die Skifahrer sicher erreichten und in Sicherheit brachten, wo sie von der Feuerwehr Truckee medizinisch untersucht wurden“, teilte das Sheriffbüro von Nevada County mit.
Die Retter waren selbst der Gefahr durch weitere Lawinen ausgesetzt, wie Brandon Schwartz, Direktor des Sierra Avalanche Center, gegenüber ABC News erklärte. Der Berg Castle Peak befindet sich im Nationalwald Tahoe an der Grenze zum US-Bundesstaat Nevada. Das Gebiet liegt zwischen der kalifornischen Hauptstadt Sacramento und Reno.
Skifahrer waren gerade auf Rückweg von Tour
Die Lawine war in der Nähe der Frog Lake Hütten abgegangen, wo die Skitourengruppe seit Sonntag übernachtet hatte. „Die Gruppe befand sich gerade auf dem Rückweg zum Ausgangspunkt der Wanderung am Ende einer dreitägigen Tour, als sich der Vorfall ereignete“, erklärte die Bergführer-Organisation Blackbird Mountain Guides.
Am Dienstag war vor einer „hohen“ Lawinengefahr gewarnt worden. „Schnell zunehmende Schneefälle, schwache Schneeschichten und stürmische Winde, die den Schnee verwehen, haben in den Bergen gefährliche Bedingungen geschaffen“, erklärte das Sierra Avalanche Center. Das große Lawinenrisiko soll noch bis Mittwoch bestehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.