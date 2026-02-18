Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Äußerst gefährlich“

Zehn Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst

Ausland
18.02.2026 10:07
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem am Dienstag in Nordkalifornien eine Lawine abgegangen war, werden neun Skitourengeher vermisst. Die Such- und Rettungsaktion im Gebiet Castle Peak in der Sierra Nevada laufe unter „äußerst gefährlichen“ Bedingungen, wie die Behörden erklärten.

0 Kommentare

Eine Gruppe von 16 Sportlern, darunter vier Skiführer, geriet laut Angaben des Sheriffs Office im Nevada County in die Lawine. Sechs Menschen konnten bereits gerettet werden – sie trugen teilweise Verletzungen davon. Zwei Sportler mussten demnach in ein Krankenhaus gebracht werden. 

Helfer brauchten Stunden, um zu Gruppe zu gelangen
„Aufgrund der extremen Wetterbedingungen dauerte es mehrere Stunden, bis die Rettungskräfte die Skifahrer sicher erreichten und in Sicherheit brachten, wo sie von der Feuerwehr Truckee medizinisch untersucht wurden“, teilte das Sheriffbüro von Nevada County mit. 

Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern.
Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern.(Bild: AFP/HANDOUT)

Die Retter waren selbst der Gefahr durch weitere Lawinen ausgesetzt, wie Brandon Schwartz, Direktor des Sierra Avalanche Center, gegenüber ABC News erklärte. Der Berg Castle Peak befindet sich im Nationalwald Tahoe an der Grenze zum US-Bundesstaat Nevada. Das Gebiet liegt zwischen der kalifornischen Hauptstadt Sacramento und Reno.

Die Karte zeigt den Ort eines Lawinenunglücks im Skigebiet von Castle Peak in Kalifornien. Castle Peak liegt nordöstlich von Sacramento nahe der Grenze zu Nevada. Quelle: APA.

Skifahrer waren gerade auf Rückweg von Tour
Die Lawine war in der Nähe der Frog Lake Hütten abgegangen, wo die Skitourengruppe seit Sonntag übernachtet hatte. „Die Gruppe befand sich gerade auf dem Rückweg zum Ausgangspunkt der Wanderung am Ende einer dreitägigen Tour, als sich der Vorfall ereignete“, erklärte die Bergführer-Organisation Blackbird Mountain Guides.

Lesen Sie auch:
Die Räumdienste stehen im Dauereinsatz. Auf den Bergen herrscht große Lawinengefahr.
Erhöhte Vorsicht
Schnee: Chaos auf Straßen, Lawinengefahr am Berg!
17.02.2026
Männer nicht verletzt
Wintersportler von Lawine erfasst und mitgerissen
16.02.2026

Am Dienstag war vor einer „hohen“ Lawinengefahr gewarnt worden. „Schnell zunehmende Schneefälle, schwache Schneeschichten und stürmische Winde, die den Schnee verwehen, haben in den Bergen gefährliche Bedingungen geschaffen“, erklärte das Sierra Avalanche Center. Das große Lawinenrisiko soll noch bis Mittwoch bestehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
18.02.2026 10:07
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Kalifornien
Lawine
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf