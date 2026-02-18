Zehn Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst

Skifahrer waren gerade auf Rückweg von Tour

Die Lawine war in der Nähe der Frog Lake Hütten abgegangen, wo die Skitourengruppe seit Sonntag übernachtet hatte. „Die Gruppe befand sich gerade auf dem Rückweg zum Ausgangspunkt der Wanderung am Ende einer dreitägigen Tour, als sich der Vorfall ereignete“, erklärte die Bergführer-Organisation Blackbird Mountain Guides.