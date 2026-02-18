Ganz Italien bangt
Nach Organ-Panne: Neues Spenderherz für Bub (2)
Seit Wochen liegt der kleine Domenico (2) im künstlichen Tiefschlaf, nachdem ihm in Neapel ein beschädigtes Spenderherz eingesetzt worden war. Jetzt wurde ein neues Organ gefunden. Am Mittwoch beraten die Ärzte über die alles entscheidende Operation – denn es gibt ein Problem!
Auf der Intensivstation des Ospedale Vincenzo Monaldi in Neapel liegt ein kleiner Bub, noch keine zweieinhalb Jahre alt. Die Zeitungen nennen ihn Domenico, manche Francesco oder Tommasino. Sein echter Name wird geschützt. Für seine Mutter ist er nur ihr „kleiner Krieger“.
Und für diesen kleinen Kämpfer gibt es seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch neue Hoffnung: Ein Spenderherz wurde gefunden. Es stammt von einem dreijährigen Buben, der an Leukämie gestorben ist. Seine Eltern entschieden sich inmitten ihrer eigenen Tragödie zur Organspende – ein Akt der Menschlichkeit, der nun vielleicht ein anderes Kinderleben retten kann.
Neue Chance, neues Risiko
Nach Informationen der Zeitung „La Repubblica“ soll das neue Herz eine andere Blutgruppe haben. Jetzt beginnt eine heikle medizinische Prüfung. Die Spezialisten müssen klären, ob eine Transplantation dennoch möglich ist – oder ob das Organ einem anderen Kind zugeteilt werden muss. Denn drei weitere kleine Patienten warten in Italien ebenfalls dringend auf ein Spenderherz.
Gleichzeitig stellt sich die bange Frage, ob Domenicos geschwächter Körper nach fast 60 Tagen an der ECMO-Maschine (sie ersetzt Herz und Lunge außerhalb des Körpers) eine zweite, hochriskante Operation überhaupt verkraftet. Die Zeit drängt!
Weihnachtswunder wurde zum Albtraum
Kurz vor Weihnachten schien alles gut zu werden. Am 22. Dezember kam die Nachricht, dass ein passendes Herz gefunden sei. Ein vierjähriger Bub in Südtirol war in einem Schwimmbad ertrunken – gleiche Blutgruppe. Ein Team machte sich auf den rund 800 Kilometer langen Weg nach Bozen, um das Organ zu holen.
Doch auf dem Rückflug geschah der folgenschwere Fehler: Nach bisherigen Ermittlungen wurde das Spenderherz nicht wie üblich bei rund plus vier Grad mit herkömmlichem Eis gekühlt. Stattdessen kam es mit Trockeneis in Kontakt – bei etwa minus 80 Grad. Das Organ sei dadurch „buchstäblich erfroren“, heißt es.
Seither hängt sein Leben an Maschinen
Trotz der schweren Schäden wurde das Herz transplantiert. Denn das eigene, kranke Herz des Kindes war bereits entfernt worden. Als das neue Organ versagte, blieb nur noch die ECMO-Maschine – eine Art künstliche Lunge und künstliches Herz.
Seit bald 60 Tagen liegt der Bub im künstlichen Tiefschlaf. Sein Zustand wird als „sehr kritisch“ beschrieben. Infektionen und Organversagen drohen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen sechs Ärzte und Sanitäter. Auch die Kühlbox wurde beschlagnahmt.
Wir haben alles erst aus den Zeitungen erfahren.
Patrizia, Mutter des Buben
Besonders bitter für die Familie: Von der mutmaßlichen Panne beim Transport erfuhren sie nicht sofort von den Ärzten, sondern aus den Medien. Nachdem das transplantierte Herz versagt hatte, habe man ihnen lediglich mitgeteilt, der Eingriff sei misslungen. Erst durch Zeitungsberichte sei ans Licht gekommen, dass das Organ offenbar mit Trockeneis gekühlt worden war.
Ganz Italien hofft mit
Ministerpräsidentin Giorgia Meloni griff persönlich zum Telefon. Sie rief die Mutter des Buben an und versprach „größtmögliche Unterstützung“ für ihren Sohn. Auch auf Regierungsebene werde alles getan, um die Suche nach einem geeigneten Spenderherz zu unterstützen – auch wenn die Einflussmöglichkeiten der Politik in solchen medizinischen Notfällen begrenzt sind.
Vor dem Monaldi-Spital versammeln sich inzwischen jeden Abend Menschen zum Gebet. Kerzen flackern im Dunkeln, Rosenkränze werden in die Höhe gehalten, Fremde stehen Schulter an Schulter. Bilder davon verbreiten sich in ganz Italien über soziale Netzwerke.
Im Internet überschlagen sich die Botschaften der Anteilnahme. Unter Fotos des Krankenhauses und Videos der Mahnwachen schreiben Menschen: „Forza, piccolo guerriero: non sei solo“ (Komm schon, kleiner Krieger: Du bist nicht allein.) oder „Siamo tutti con te“ (Wir sind alle bei dir).
