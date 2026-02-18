Nach Organ-Panne: Neues Spenderherz für Bub (2)

Und für diesen kleinen Kämpfer gibt es seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch neue Hoffnung: Ein Spenderherz wurde gefunden. Es stammt von einem dreijährigen Buben, der an Leukämie gestorben ist. Seine Eltern entschieden sich inmitten ihrer eigenen Tragödie zur Organspende – ein Akt der Menschlichkeit, der nun vielleicht ein anderes Kinderleben retten kann.