Viel Kritik an Populisten und einige klare Ansagen

Ebenfalls harte Worte findet Stocker für die Flüchtlingspolitik. „Wer zu uns kommt, wollen wir bestimmen.“ Damit meine er besonders radikale Zuwanderer. Und hier wird der ÖVP-Chef auch das erste Mal in seiner Rede laut: „Sie werden dieses Land verlassen!“ Bei der Flüchtlingspolitik verwies Stocker auch auf das Thema Gastpatienten. „Es darf nicht sein, wenn man Ländergrenzen überschreitet, dass man keinen Anspruch mehr auf Leistungen hat.“ Besonders jene, die nicht in das Kassensystem eingezahlt hätten, dürften diese Leistungen nicht erwarten: „Eine Vollkasko gibt es nur mit Prämie.“

Landwirtschaft durfte nicht fehlen

Stocker sparte in seiner Rede die klassischen ÖVP-Themen Landwirtschaft und Wirtschaft nicht aus. „Wir sind ein starkes Wirtschaftsland. Und wir haben es geschafft, die Inflation zu senken. Auch wenn ich für meinen 2-1-0-Sager oft belächelt werde.“