Super-Bowl-Sieger Seattle vor Milliarden-Verkauf

Trail Blazers bereits im vergangenen Jahr verkauft

Paul Allen starb 2018 im Alter von 65 Jahren und hatte zuvor verfügt, alle Sportbeteiligungen zu veräußern und den gesamten Erlös für wohltätige Zwecke zu spenden. Zunächst blieben die Seahawks und auch das Basketball-Team der Portland Trail Blazers noch im Besitz seiner Schwester Jody Allen. Dem Verkauf der Trail Blazers wurde aber bereits im vergangenen Jahr zugestimmt.