Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Verkauf eingeleitet

Super-Bowl-Sieger Seattle vor Milliarden-Verkauf

US-Sport
18.02.2026 22:41
Sam Darnold, Quarterback der Seattle Seahawks, die wohl bald einen neuen Besitzer haben werden …
Sam Darnold, Quarterback der Seattle Seahawks, die wohl bald einen neuen Besitzer haben werden …(Bild: AP/Matt Slocum)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eineinhalb Wochen nach dem Gewinn der Super Bowl steht das American-Football-Team der Seattle Seahawks vor einem milliardenschweren Besitzerwechsel!

0 Kommentare

Der Nachlassverwalter des verstorbenen Teambesitzers und Microsoft-Mitgründers Paul Allen gab bekannt, dass der Verkaufsprozess der Seahawks offiziell eingeleitet wurde. Die Familie Allen hatte das NFL-Franchise 1997 gekauft.

Lesen Sie auch:
Großer Jubel und Freudentränen bei den Seattle Seahawks!
Defensive überzeugt
Patriots geschlagen! Seahawks holen Super Bowl
09.02.2026

Trail Blazers bereits im vergangenen Jahr verkauft
Paul Allen starb 2018 im Alter von 65 Jahren und hatte zuvor verfügt, alle Sportbeteiligungen zu veräußern und den gesamten Erlös für wohltätige Zwecke zu spenden. Zunächst blieben die Seahawks und auch das Basketball-Team der Portland Trail Blazers noch im Besitz seiner Schwester Jody Allen. Dem Verkauf der Trail Blazers wurde aber bereits im vergangenen Jahr zugestimmt.

Nach dem Gewinn der Super Bowl gegen die New England Patriots wird in den USA bereits über einen Rekorderlös für die Seattle Seahawks spekuliert. Der NFL-Rivale Washington Commanders wechselte im vergangenen Jahr für rund sechs Milliarden Dollar die Besitzer. Vor dem Abschluss eines Verkaufs müssen die Besitzer der NFL-Teams dem Deal noch zustimmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
18.02.2026 22:41
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.435 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.975 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
124.774 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1222 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1188 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr US-Sport
Verkauf eingeleitet
Super-Bowl-Sieger Seattle vor Milliarden-Verkauf
„Auf 100 Prozent“
Rossi nach Verletzung vor Comeback für Vancouver!
Baldiges Karriereende?
LeBron James lässt NBA-Zukunft weiterhin offen
In Preisgeld-Statistik
Sepp Straka überflügelte als Zweiter Dominic Thiem
„Frische Gedanken“
„Absichtlich verlieren“: Härtere Strafen in NBA?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf