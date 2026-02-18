Italien prüft Verbot von Pferdeschlachtungen

Pferdeschlachtungen seit 2012 rückläufig

Laut dem italienischen Statistikamt Istat ist die Zahl der Pferdeschlachtungen seit 2012 von über 70.000 auf rund 22.000 im Jahr 2024 stark zurückgegangen. Eine Umfrage von Ipsos aus Mai zeigt zudem, dass der Konsum von Pferdefleisch in Italien minimal ist: Nur 17 Prozent der Fleischkonsumenten geben an, mindestens einmal im Monat Pferdefleisch zu essen. Unter den Nicht-Konsumenten nennen 42 Prozent Mitgefühl gegenüber den Tieren als Grund, 31 Prozent betrachten sie bereits als „Haustiere“.