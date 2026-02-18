Vorteilswelt
Radikaler Schritt

Zeitung: USA ziehen alle Truppen aus Syrien ab

Außenpolitik
18.02.2026 22:42
Die US-Truppen sollen aus Syrien vollständig abgezogen werden.
Die US-Truppen sollen aus Syrien vollständig abgezogen werden.(Bild: EPA/YOUSSEF RABIE YOUSSEF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, die amerikanischen Truppen aus Syrien abzuziehen. Nun soll dies tatsächlich in die Realität umgesetzt werden, berichtet das „Wall Street Journal“. 

0 Kommentare

Der Abzug der rund 1000 Soldaten von den verbliebenen Stützpunkten solle in den kommenden zwei Monaten erfolgen, so die Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf drei US-Regierungsvertreter. 

Standorte an syrische Armee übergeben
In der vergangenen Woche hatte das US-Militär die Räumung eines strategisch wichtigen Standorts bekannt gegeben und diesen an die syrische Armee übergeben. Dies galt als Anzeichen für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Washington und Damaskus, die einen umfassenderen Rückzug ermöglichen könnte.

Die US-Truppen in Syrien konzentrierten sich zuletzt vor allem auf den Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). Ursprünglich hatten die USA rund 2000 Soldaten im Land stationiert, die Zahl jedoch schrittweise reduziert.

Lesen Sie auch:
Das Al-Hol-Camp in Syrien stand bislang unter der Kontrolle kurdischer Einheiten. Nun soll es ...
700 Menschen verlegt
Syrien: Berüchtigtes Lager soll geschlossen werden
18.02.2026
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Syrien: Trumps Partnertausch ist Verrat an Kurden
06.02.2026

20 Jahre Haft statt Lebenslänglich
Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa erließ indes eine Generalamnestie für Inhaftierte. Die von Sharaa per Dekret erlassene Amnestie gilt laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana für alle Straftaten, die vor dem Datum der Verkündung begangen wurden. Es geht vor allem um Strafminderungen. Lebenslange Freiheitsstrafen werden demnach in zeitlich befristete Haftstrafen von 20 Jahren umgewandelt. Lebenslange Zwangsarbeitsstrafen sollen auf 20 Jahre reduziert werden. Unheilbar Kranke und über 70-jährige Inhaftierte sollen von ihrer Haftstrafe befreit werden.

Ausgenommen seien jedoch ausdrücklich Straftaten, die schwere Menschenrechtsverletzungen gegen das syrische Volk darstellen. Auch schwere Verbrechen und schwerwiegende Missbräuche blieben eine Ausnahme.

