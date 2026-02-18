Zeitung: USA ziehen alle Truppen aus Syrien ab

Standorte an syrische Armee übergeben

In der vergangenen Woche hatte das US-Militär die Räumung eines strategisch wichtigen Standorts bekannt gegeben und diesen an die syrische Armee übergeben. Dies galt als Anzeichen für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Washington und Damaskus, die einen umfassenderen Rückzug ermöglichen könnte.

Die US-Truppen in Syrien konzentrierten sich zuletzt vor allem auf den Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). Ursprünglich hatten die USA rund 2000 Soldaten im Land stationiert, die Zahl jedoch schrittweise reduziert.