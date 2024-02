Fastenzeit: Wie halten Sie‘s mit dem Verzicht?

Die Fastenzeit, ein Brauch, tief verwurzelt in unserer Kultur, beginnt jährlich mit dem Aschermittwoch. Doch ist es bloß der Verzicht auf Fleisch, der die Menschen hier antreibt? Fasten kann ein Kickstart für ein besseres Ich sein - in puncto Ernährung und darüber hinaus. Wir wollen von Ihnen in unserem Forum wissen: Üben Sie sich in den Tagen vor Ostern im Verzicht? Oder halten Sie diese Tradition für überholt?