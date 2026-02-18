Vorteilswelt
Die Richtung stimmt

Katharina Huber rechnet mit Olympia zufrieden ab

Olympia
18.02.2026 21:17
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

Katharina Huber hat bei den Olympischen Winterspielen in Cortina gezeigt, dass mehr in ihr steckt. Die Niederösterreicherin fährt im Olympia-Slalom ihr bestes Saisonergebnis mit Rang sechs ein. Die Gold-Medaillien-Gewinnerin der Team-Kombi spricht im sportkrone-Interview über die Zufriedenheit, Mikaela Shiffrins Triumph sowie die Vorfreude auf den Empfang in der Heimat. 

0 Kommentare
