Katharina Huber rechnet mit Olympia zufrieden ab

Katharina Huber hat bei den Olympischen Winterspielen in Cortina gezeigt, dass mehr in ihr steckt. Die Niederösterreicherin fährt im Olympia-Slalom ihr bestes Saisonergebnis mit Rang sechs ein. Die Gold-Medaillien-Gewinnerin der Team-Kombi spricht im sportkrone-Interview über die Zufriedenheit, Mikaela Shiffrins Triumph sowie die Vorfreude auf den Empfang in der Heimat.