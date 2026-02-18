Vorteilswelt
Urteil am Donnerstag

Südkoreas Ex-Präsident Yoon droht die Todesstrafe

Außenpolitik
18.02.2026 21:50
Südkoreas ehemaliger Präsident Yoon Suk Yeol (Archivbild) steht am Donnerstag erneut vor ...
Südkoreas ehemaliger Präsident Yoon Suk Yeol (Archivbild) steht am Donnerstag erneut vor Gericht.(Bild: AFP/LUIS ROBAYO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Südkoreas Ex-Präsident Yoon Suk Yeol erwartet am Donnerstag sein Urteil im zentralen Strafprozess wegen Aufstands, nachdem er 2024 überraschend das Kriegsrecht verhängt und Spezialeinheiten des Militärs die Absperrung des Parlaments angeordnet hatte. Kritikern zufolge wollte er die Demokratie aushebeln. Im Falle eines Schuldspruchs droht dem 65-Jährigen wegen der Schwere des Vorwurfs potenziell die Todesstrafe.

0 Kommentare

Mit dem Ausrufen des Kriegsrechts hatte Yoon als damaliger Präsident Spezialeinheiten des Militärs angeordnet, die Nationalversammlung in Seoul abzusperren. Auch wenn Südkoreas Abgeordnete nach wenigen Stunden in einer hastig einberufenen Abstimmung Yoons Kriegsrechtsdekret aufheben konnten, geriet das Land in eine monatelange Staatskrise.

Der konservativen Politiker Yoon begründete seine Maßnahme mit dem Schutz der freiheitlichen Ordnung des Landes vor einer linken Opposition, die angeblich von Sympathisanten Nordkoreas und Chinas unterwandert sei. Beweise legte Yoon für seine Behauptung nicht vor. Kritikern zufolge habe Yoon mit dem Kriegsrecht die Demokratie aushebeln wollen, um seine politische Macht durchzusetzen.

Lesen Sie auch:
Der frühere südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol musste sich vor Gericht verantworten.
Kriegsrecht verhängt
Fünf Jahre Haft für Südkoreas Ex-Präsident Yoon
16.01.2026
Wohl hohe Strafe
Prozess gegen Südkoreas Ex-Präsident Yoon startet
14.04.2025
Höchstgerichtsurteil
Südkorea: Absetzung von Präsident Yoon bestätigt
04.04.2025

Yoon wurde bereits in einem separaten Prozess verurteilt
Wegen Behinderung der Justiz wurde Yoon Suk Yeol bereits in einem separaten Prozess Mitte Jänner zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es unter anderem als erwiesen an, dass Yoon Beweismaterial gegen ihn vernichtet und den präsidialen Sicherheitsdienst missbraucht hatte, um sich seiner Verhaftung zu widersetzen.

De facto gilt in Südkorea ein inoffizielles Moratorium auf die Todesstrafe. Sie wurde also vorübergehend ausgesetzt und seit Ende der 1990er Jahre nicht mehr vollstreckt. Yoon Suk Yeol kann gegen das Urteil Berufung einlegen.

18.02.2026 21:50
Urteil am Donnerstag
Südkoreas Ex-Präsident Yoon droht die Todesstrafe
Im krone.at-Liveticker
„Bonzen-Pinguin“: Kickl geht voll auf Babler los
ÖVP-Aschermittwoch
Viel Kritik an Populisten und einige klare Ansagen
Pointen-Parade in Rot
SPÖ verarbeitete Kern-Posse bei Bier und Blasmusik
„Neue Eisenstädter“
ÖVP-Minister und Doskozil auf U-Ausschuss-Liste
