Transferfrist: Der VSV könnte die Ausnahme nützen
Verteidiger-Engpass
Ein Zusatzparagraph lässt das Transferfenster in der Eishockey-Liga geöffnet. Der KAC hat Vorkehrungen getroffen. Und VSV-Sportdirektor Herbert Hohenberger schließt mögliche Aktivitäten nicht aus. Am Freitag soll bei den verletzten Adlern Klarheit herrschen. Zudem: Die Rotjacken können auf diesen Rückkehrer zählen!
Die heiße Phase in der ICE-Liga hat begonnen. Nun gilt es, für die beste Ausgangsposition zu sorgen. Auch aus personeller Sicht. Weil die lange, zehrende Saison bereits Spuren hinterlassen hat. Neben kleinerer Blessuren treten in den intensiver werdenden Spielen vermehrt Verletzungen auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.