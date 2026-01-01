Diese Tech-Trends sollte man 2026 im Auge behalten

Massen am Silvesterpfad, Videos zeigen Feuerwerk
Großer Andrang in Wien
Neues Jahr, neue Technik-Trends: 2026 hält interessante Entwicklungen bereit, sei es am Markt für Smartphones oder bei den immer ausgereifteren Robotern für den Haushalt. Neben Innovationen birgt 2026 allerdings auch unerfreuliche Überraschungen für Sie. Krone+ verrät, welche.
Nicht alles, was 2026 für Technik-Fans bereithält, ist in deren Sinne – zum Beispiel sind bei vielen Produkten für den Endkunden, die man tagtäglich benutzt, empfindliche Preiserhöhungen zu erwarten. Und die Künstliche Intelligenz wird uns das Leben nicht nur einfacher machen. Krone+ zeigt Ihnen zehn Tech-Trends, die man 2026 im Auge behalten sollte.
