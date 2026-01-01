Diese Tech-Trends sollte man 2026 im Auge behalten

Nicht alles, was 2026 für Technik-Fans bereithält, ist in deren Sinne – zum Beispiel sind bei vielen Produkten für den Endkunden, die man tagtäglich benutzt, empfindliche Preiserhöhungen zu erwarten. Und die Künstliche Intelligenz wird uns das Leben nicht nur einfacher machen. Krone+ zeigt Ihnen zehn Tech-Trends, die man 2026 im Auge behalten sollte.