Provokationen, Gerangel und viele Beleidigungen
Aufreger bei OÖ-Derby
Der OÖ-Hit Ried – LASK am Samstag war nach dem 1:1-Ausgleich in der 103. Minute noch nicht vorbei! Im Kabinentrakt kam es zu einem heftigen Nachspiel, das schon jetzt die Emotionen vor der Derby-Neuauflage im Cup-Halbfinale hochkochen lässt!
„Das Cup-Halbfinale wird ein unglaubliches Spiel. Das, was wir jetzt noch Ärger und Wut in uns haben, werden wir dann gut kanalisieren“, kündigte Ried-Trainer Max Senft rund 90 Minuten nach Abpfiff des Liga-1:1 gegen den LASK im VIP-Raum an.
