Neues von gestern

Wie es einst wirklich war, erzählt der Zwein-Blog

Kärnten
15.02.2026 16:01
Hermann Meierhofer mit zwei Söhnen und einem Enkel bei der Glockenweihe 1956 am Kraigerberg.
Hermann Meierhofer mit zwei Söhnen und einem Enkel bei der Glockenweihe 1956 am Kraigerberg.(Bild: Markus Meierhofer zVg)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Vom Hörensagen zur Recherche: Die Evangelischen am Kraigerberg, die spät entdeckten Henker-Rechnungen, die eine legendenhafte Hinrichtung bestätigen, der Anzünder-Ferde und weitere spannende Geschichten aus der Geschichte veröffentlicht Markus Meierhofer in seinem neuen Blog.

0 Kommentare

„Mein Vater hat sich immer schon für Familienforschung interessiert und erzählt oft Geschichten von früher, die er vom Hörensagen kennt. Ich wollte immer wissen, ob die auch stimmen, ob die belegt sind. Daher bin ich seit einiger Zeit oft im Landesarchiv, im Diözesanarchiv, in Online-Archiven und recherchiere“, erzählt Markus Meierhofer, der am Zietnerhof in Zwein bei St. Veit aufgewachsen ist.

Kärnten
15.02.2026 16:01
