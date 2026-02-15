Derby-Eklat: Rapid droht jetzt deftige Strafe

„Es sind Kinder im Stadion“

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup meinte zu den Vorfällen am Ende des Spiels: „Es sind Kinder im Stadion, es sind Eltern im Stadion. Das Letzte, was wir tun sollten, ist ein Spiel zu spielen, wo es nicht sicher ist für sie, im Stadion zu sein.“ Er verstehe die Frustration der eigenen Anhänger. „Aber natürlich darf sich die Frustration nicht so zeigen wie heute am Ende des Spiels“, meinte der Däne.