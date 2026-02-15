Vorteilswelt
Ursache unklar

Auto kracht auf A13 gegen Beton-Aufpralldämpfer

Tirol
15.02.2026 21:10
Der Unfall passierte auf der Brennerautobahn (Symbolbild).
Der Unfall passierte auf der Brennerautobahn (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Ein spektakulärer Unfall passierte am Sonntag auf der Brennerautobahn (A13) bei Steinach: Ein deutscher Lenker prallte gegen einen Aufpralldämpfer aus Beton. Die Ursache dafür ist noch völlig unklar.

0 Kommentare

Gegen 14.20 Uhr fuhr der Deutsche (46) mit seinem Pkw auf der A13 bei Steinach in Richtung Norden. Auf dem Beifahrersitz saß seine 43-jährige deutsche Lebensgefährtin. Bisherigen Erkenntnissen zufolge unterhielten sich die beiden, als der Mann aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich ungebremst auf einen betonierten Aufpralldämpfer auffuhr.

Das Fahrzeug wurde nach links gegen die Mittelleitplanke geschleudert und kam letztlich an der rechten Leitschiene auf Höhe des Rastplatzes „Wipptaler Hof“ zum Stillstand.

Ärztin zufällig aus Rastplatz
Mehrere Personen, die sich auf dem Rastplatz befanden, darunter eine Ärztin, leisteten sofort Erste Hilfe. Die beiden Deutschen erlitten lediglich leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden. Die A13 war im Bereich der Unfallstelle bis ca. 15.45 Uhr nur erschwert passierbar. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verzögerungen.

Tirol
15.02.2026 21:10
Tirol

