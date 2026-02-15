Aufgedeckt: Das sind die Kasperln des Opernballs

Leukämie besiegt: „Den schwersten Weg hatte Lisa“
Tapfere Steirerin (3)
Kasperln der Woche gibt es diese Woche viele – und sie alle waren am Opernball. Wir zeigen, wer uns heuer das Fürchten lehrte. Von Kompost, Socken und Tavernen.
Reich und schön, Champagner und Walzer, Gold und Prunk – all das ist der Opernball. Aber wie jedes Jahr gab es auch heuer eine kleine Ecke in der Staatsoper, einen winzigen Zugang zum Höllenschlund, vor dem sich modische Dunkelwesen versammelten – als wäre Stephen King der Organisator der Nacht.
