Der Cheftrainer stellt sich vor seine Mannschaft

Die dürftigen Ergebnisse von Österreichs Ski-Herren sorgen für viel Kritik. Cheftrainer Marko Pfeifer nimmt in der „Krone“ Stellung. Der Slalom am Montag soll die Gemüter beruhigen.
Athleten, die Erklärungen suchen. Betreuer, die ratlos den Kopf schütteln. Und ein Cheftrainer, der Antworten geben muss. „Das gehört nicht zu den angenehmsten Dingen, aber das ist mein Job“, nickt Marko Pfeifer.
