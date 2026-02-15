Ski-WM-Legende beendet Karriere in Olympia-Slalom

Der Geist wäre noch willig, doch die Knie wollen nicht mehr – der Grieche Alexander John „AJ“ Ginnis, sensationell Slalom-Vizeweltmeister von 2023, wird seine Karriere am Montag beim Olympia-Slalom in Bormio beenden! Allerdings wird er das Rennen nicht regulär bestreiten, ihm wird vielmehr ein ganz besonderer Abschied zugestanden …
„Morgen werde ich mich bei den Olympischen Spielen zum letzten Mal aus einem Start-Haus stoßen“, so Ginnis in einem Instagram-Beitrag. Nach einer Knie-Operation hatte er beinahe die gesamte Vorsaison verpasst, doch heuer wollte er mit Blick auf die Olympischen Spiele wieder angreifen.
„Das ist eine Realität, die ich akzeptieren muss!“
„Komplikationen nach dieser Operation erlauben es mir allerdings nicht, auf dem Niveau anzutreten, das dieser Sport erfordert. Das ist eine Realität, die ich akzeptieren muss“, so der 31 Jahre alte US-Grieche.
„Dafür bin ich zutiefst dankbar!“
Auch wenn sein Körper es nicht zulässt, ein letztes komplettes Rennen zu bestreiten, habe er „die Möglichkeit erhalten, die Startbox zu verlassen, die Piste hinunterzurutschen und meine Karriere nach meinen Vorstellungen zu beenden. Dafür bin ich zutiefst dankbar!“
Am Montag gehe es nicht um die Uhr oder das Ergebnis, es gehe um Dankbarkeit, um Respekt vor dem Sport, der sein Leben geprägt habe. „Es geht darum, meine sportliche Reise dort zu beenden, wo jeder Athlet einmal sein möchte. Ein letzter Start auf der größten Bühne der Welt! Danke Griechenland, dass ihr mir diesen Moment ermöglicht!“
